«Это был тяжелый опыт»: Стеснение в звездной семье, подозрения в изменах и брак с Меньшовой. Игорю Гордину 60 лет

Молодой жене юмориста Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой, видимо, не хватает популярности. Сетевая знаменитость пожаловалась, что под ее постами мало лайков при большом количестве просмотров. Некоторое время назад она разместила коллаж, где видно, что фото четырехлетнего сына Вахтанга увидели 254 тысячи юзеров. При этом на записи всего 7900 отметок «Нравится».