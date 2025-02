«Это была большая травма для меня»: какую трагедию пришлось пережить Вячеславу Макарову и за что на него обиделся Сергей Лазарев

Биография Вячеслава Макарова

Детство





Смерть отца

«Мама старалась все это максимально скрыть, чтобы на моей психике это не отразилось. И я не знал, что он болел раком, самое интересное. Я узнал об этом после. Я знал, что что-то не так, но я не понимал, не предавал этому значения... Ну, чем-то болен, но он лечится, препараты есть. Но потом он перестал принимать препараты и просто сдался», — поделился артист.

«Это была большая травма для меня, потому что по сути ты остаешься главой семьи в 15 лет, у тебя две женщины — сестра и мама. На помощь посторонних людей рассчитывать не приходится, и ты понимаешь, что тебе нужно двигаться, суетиться и зарабатывать», — вспоминал Макаров.

Вячеслав Макаров в КВН

Музыкальная карьера

«В какой-то момент я понял, что не знаю, что еще могу дать этому проекту. Я не понимал, как себя там реализовать. Я взял от него все, что мог, и дал ему все, что мог, понял, что на этом наши пути должны разойтись, чтобы я мог двигаться дальше и развиваться в другом направлении», — делился Макаров со «СтарХитом».

Вячеслав Макаров на телевидении

«Пригласили в офис и сказали, что совсем скоро планируется адаптация корейского шоу "Маска", которое рвет все рейтинги и мировые рекорды. Рассказали про запуск российского аналога и предложили стать ведущим этого проекта. Безусловно, предложение для меня было максимально неожиданным и приятным», — вспоминал артист.

Личная жизнь Вячеслава Макарова

«Либо ты влюбляешься, либо не влюбляешься. Можно встретить человека, который по твоим стереотипам полная противоположность и внешне, и внутренне, но это химия, которую невозможно объяснить. Ты просто видишь в человеке свое, родное, и там не может быть каких-то логических объяснений», — считает он.

Вячеслав Макаров и Сергей Лазарев

«По поводу этого выступления. Конечно, песня сложнейшая, ты с ней не справился, было видно, как ты задохнулся, как ты пропускал слова. Ты не пел строчки, а я, между прочим, ещё в этот момент на стену лез, переворачивался и пел на "Евровидении". Но ты этого не сделал, конечно, не хватило мне стены… Но, если говорить серьёзно, то мне было приятно. Что-то было похоже, что-то не было. Я увидел, как ты волновался, но ощущения крутые, спасибо тебе за них», — сказал он.

«Вот с ним и веди "Ну-ка, все вместе!"», — ответил певец.

«Слава, какие ты придумал новые музыкальные партии в этой музыке! Это было круто», — подчеркнул Билан.

Вячеслав Макаров появился на свет 9 февраля 1989 года в Астрахани. Его семья не была связана с искусством: отец работал инженером, а мать после рождения двоих детей занялась домом. У Вячеслава есть старшая сестра.С ранних лет он проявлял выдающийся музыкальный слух, чем поражал близких. Родители поддержали его увлечение и отдали в музыкальную школу, которую он успешно окончил. Слава был очень артистичным ребёнком — он не только любил петь, но и увлекался танцами. Особенно его привлекали бальные танцы, и он часто выступал на городских мероприятиях.В 15 лет Вячеслав пережил тяжёлую утрату — его отец скончался от рака. Родители старались не пугать детей и не рассказывали о болезни в деталях.После этой трагедии юноша осознал, что теперь должен заботиться о семье.Чтобы помочь матери и сестре, он устроился на работу: подрабатывал уборщиком в детском саду и занимался распространением косметической продукции.Несмотря на трудности, Слава не бросил учёбу и окончил школу с двумя четвёрками в аттестате. Он поступил в Астраханский технический университет, но его главным увлечением оставалась музыка. Он участвовал в конкурсах, таких как «Дельфийские игры» и «Студенческая весна». В студенчестве ему предложили играть в КВН, но сначала он отказался. Однако позже, когда судьба дала ему второй шанс, он всё-таки решил попробовать себя в юморе.Вячеслав Макаров уверенно шёл к сцене КВН. Артистизм, харизма и внушительный рост (189 см) помогли ему стать частью одной из самых успешных команд — «Сборной Камызякского края». Коллектив быстро завоевал популярность, а в 2012 году дебютировал в Высшей лиге, дойдя до полуфинала и заняв третье место.Макаров не только писал сценарии, но и запомнился зрителям своими вокальными номерами, что выделяло его среди других участников.Пока «Камызяки» продвигались к вершине, Вячеслав проявил себя не только как командный игрок, но и как самостоятельный артист. Его дважды называли «Золотым голосом КВН», а параллельно он получал предложения выступать в качестве певца и ведущего.Шутки и выступления «Камызяков» до сих пор остаются в памяти зрителей. Участники команды продолжают появляться на телевидении, что даёт поклонникам надежду на их возможное возвращение.К слову, один такой камбэк уже состоялся: в 2019 году коллектив принял участие во «Встрече выпускников КВН», где одержал победу над командами «Уральские пельмени» и «Город Пятигорск».Для многих артистов КВН стал отправной точкой в карьере, и Вячеслав Макаров не стал исключением. Успех в «Сборной Камызякского края» открыл перед ним двери на телевидение. Вместе с Азаматом Мусагалиевым и Денисом Дороховым он стал участником шоу «Однажды в России» на ТНТ, где отвечал за музыкальные номера. Однако со временем проект перестал его вдохновлять, и он решил двигаться дальше.В итоге Макаров создал с коллегами музыкальную группу, которая сначала называлась «Камызякские псы», а позже — «КамызякиБэнд». Они записали песню «Корни» для одноимённого сериала на СТС, но широкого признания коллектив не получил. Вячеслав сосредоточился на сольной карьере.Кроме того, он участвовал в шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1», где дошёл до финала, уступив Андрею Лисовскому. Несмотря на это, популярность Макарова продолжала расти. В Астрахани он стал настоящей звездой, и именно ему доверили исполнение гимна города.Тогда же он создал кавер-группу Makarov Band, а затем начал писать авторские песни — «Планеты», «Прости», «Зеркала» и другие.Позже Вячеслав вновь появился на «Россия 1», приняв участие в проекте «Дуэты», где выступал вместе с Анной Плетнёвой и Кариной Кокс. Его песни не становились хитами, но неизменно находили своего слушателя.До того как попробовать себя в роли ведущего, Вячеслав Макаров неоднократно появлялся в различных телевизионных шоу. В 2020 году он получил шанс стать лицом одного из самых популярных проектов страны — «Маска» на НТВ. Шоу оказалось настолько успешным, что вышло на несколько сезонов. Сам Макаров не ожидал этого предложения и был удивлён, когда узнал, что прошёл кастинг.Успешный дебют в качестве ведущего сделал его востребованным на телевидении. Уже в 2021 году он получил новое приглашение — на этот раз для работы в рейтинговом проекте «Суперлига» на СТС.Позже Макаров стал ведущим шоу «Аватар» на НТВ, а зрители СТС запомнили его яркое появление в костюме Пугала в проекте «Маска. Танцы».К 36 годам Вячеслав Макаров остаётся завидным холостяком. Ни о жене, ни даже о серьёзных отношениях артиста ничего не известно. Будучи публичной личностью, он явно не страдает от нехватки женского внимания, но, по его собственным словам, слишком увлечён карьерой, чтобы задумываться о любви.Хотя Макаров не раскрывает подробности личной жизни, он не раз говорил, каким видит идеального партнёра. По его мнению, важны стиль, широкий кругозор, независимость и схожее чувство юмора.Когда на шоу «Дуэты» Макаров выступил в паре с Анной Плетнёвой, зрители заподозрили их в романе. Совместная песня «Королева мейнстрима», клип «Новая жизнь» с правдоподобной историей любви, страстный танец и даже совместные фото в соцсетях подогрели слухи. Однако сами артисты их не подтверждали. К тому же, Плетнёва на 11 лет старше Макарова, давно замужем и воспитывает детей, что делает предположения о романе маловероятными.В 2025 году Вячеслав Макаров радует зрителей участием в шоу «Один в один». Он уже перевоплотился в певца Mika, Кая Метова, а также исполнил хиты Сергея Лазарева и Димы Билана. Его пародии оказались настолько убедительными, что сам артист признался: участие в проекте дало ему больше, чем пять лет обучения в театральном вузе.Особенно интересным стал момент, когда Макаров исполнял песни Лазарева и Билана прямо перед ними — оба артиста были в жюри и смогли увидеть себя со стороны.Первым громким номером Вячеслава стало выступление с песней «You Are the Only One», с которой Сергей Лазарев покорил зрителей «Евровидения» в 2016 году. Однако зрители были шокированы тем, как сам Лазарев прокомментировал выступление Славы.Ведущий Николай Басков в шутку заметил, что у Макарова получилось даже лучше, чем у самого Лазарева.Уже на следующий день Макаров вновь удивил публику, исполнив «Believe» — песню, с которой Дима Билан одержал победу на «Евровидении-2008». Его выступление стало открытием специального выпуска шоу «Маска» под названием «БиланоВидение», где среди жюри находился сам Билан.