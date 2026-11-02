«Мой любимый артист»: Айза рассказала, как трек Гуфа стал саундтреком проекта на ТВ

02 ноября 2026, 19:28

Айза уговорила Гуфа выпустить песню «Ставка на любовь» для одноимённого шоу

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Айза-Лилуна Ай рассказала, что сыграла важную роль в том, чтобы новая песня Гуфа «Ставка на любовь» вышла на канале «Пятница!». Именно она предложила рэперу выпустить композицию для одноимённого проекта, а в итоге трек стал его заглавным саундтреком. Об этом сообщает StarHit.





По словам Айзы, она поняла, что песня идеально подходит шоу, сразу после первого прослушивания. Артистка настолько прониклась композицией, что решила лично убедить Гуфа в том, что её стоит связать с проектом. Ей хотелось, чтобы в программе, которую она любит, звучала музыка исполнителя, к которому она испытывает особую симпатию.





«Когда я впервые услышала его, сразу сказала Алексею Сергеевичу, что это 100% саундтрек для "Ставки на любовь". Потому что хочу, чтобы в моем любимом шоу звучал мой любимый артист», — рассказала Айза.