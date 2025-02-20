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У Любови Успенской новый молодой возлюбленный, младше ее на 30 лет

Любовь Успенская (Фото: Instagram*/uspenskayalubov_official)

Любовь Успенская (Фото: Instagram*/uspenskayalubov_official)

У певицы Любови Успенской есть новый возлюбленный, моложе ее на 30 лет. Как пишут Telegram-каналы, поклонники исполнительницы песни «А я сяду в кабриолет» в шоке. Уточняется, что пара уже не скрывается, открыто показывая чувства на публике, и ей все равно на осуждающие взгляды окружающих.
На опубликованных в сети кадрах можно увидеть мужчину-брюнета высокого роста в белой футболке с черным логотипом, а также черной куртке и штанах. Молодой человек держит Успенскую за руку.

Известно, что Успенская часто прибегала к пластике и носила молодежную одежду.

«Оказалось, что всё это было ради нового молодого человека, который годится ей в сыновья», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, куда пропала актриса Анна Горшкова.

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Наталья Фатеева откровенно рассказала о романе с Антоновым
20 февраля 2025, 14:26

Наталья Фатеева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Знаменитая красавица советских кинофильмов Наталья Фатеева после признаний Юрия Антонова в том, что он ухаживал за артисткой, опровергла этот факт и заявила, что ничего подобного не было.
Ранее Антонов рассказал, что пытался произвести на Фатееву впечатление во время съемок фильма «Прежде, чем расстаться». Тогда актриса уже официально была разведена.

По словам Антонова, его поразили красивые глаза Фатеевой. А песню «О тебе и обо мне» он пел для нее.

Однако сама актриса заверила, что ничего подобного не было.

«Это самое настоящее вранье! Он дебютировал в этом фильме в качестве актера — играл главную роль и написал для фильма потрясающую музыку. Он очень ответственно относился к работе, нервничал и следил за всем», — приводит «Утро.ру» слова Фатеевой.

При этом она пожелала ему долгих лет жизни и здоровья.

Последние 10 лет народная артистка РСФСР 89-летняя Наталья Фатеева ведет затворнический образ жизни, так как может передвигаться лишь при помощи костылей.

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В дом беременной Мишель Киган и ее мужа проникли грабители
20 февраля 2025, 13:58

Фото: iStock/AndreyPopov

Грабители проникли в особняк 37-летней британской актрисы Мишель Киган и ее мужа Марка Райта. Супруги смогли спрятаться в спальне и даждаться приезда полиции.
По данным Daily Mail, пара проживает в особняке примерной стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Накануне около 18:00 по местному времени они услышали звук разбивающегося стекла. На площадке перед бассейном Райт увидел четверых мужчин в балаклавах.

Тогда Киган и Райт не стали оказывать сопротивление разбойникам и спрятались в спальне, вызвав полицию. При этом дом оснащен современной системой охраны, и грабители испугались, когда заработала сирена и сбежали. Украсть они ничего не успели.

«Мишель и Марк рады, что никто из них не пострадал, но это был травмирующий опыт для обоих. Марк поступил разумно и остался с женой, чтобы убедиться, что с ней всё в порядке. Они дождались приезда полиции, прежде чем покинуть спальню. Это был ужасный опыт, особенно для беременной женщины. Они, по понятным причинам, потрясены случившимся», — говорится в статье.

При этом полиция считает, что в дом ворвались профессионалы, которые надеялись на крупный куш. При этом Марк, увидев грабителей в камеру, первым делом позаботился о защите своей беременной супруги.

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Не смогла родить миллионеру и оказалась на улице: куда пропала Анна Горшкова из сериала «Бедная Настя» и как увела жениха у Кабаевой
20 февраля 2025, 13:55

Анна Горшкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Анна Горшкова, известная благодаря роли крепостной Полины в сериале «Бедная Настя», до сих пор не нашла свою любовь. Известно, что однажды она увела жениха у гимнастки Алины Кабаевой и крутила роман с 80-летним мужчиной. Подробнее о личной жизни артистки расскажет «Радио 1».

Начало карьеры и жизнь в Париже



Анна начала свою карьеру в модельном бизнесе в Париже, где добилась значительных успехов. Она окончила престижную школу в Москве с углубленным изучением математики и иностранных языков. В 14 лет ее заметили в модельном мире, и вскоре она подписала контракт с агентством. Через два года она оказалась в Париже, но жесткие условия работы и эксплуатация в индустрии разочаровали ее. Вернувшись домой, Горшкова решила сосредоточиться на учебе и успешно поступила на факультет социологии.

Во время учебы продюсеры сериала «Бедная Настя» проводили кастинги на роль крепостной Полины Пеньковой, завистницы главной героини. В поисках подходящей актрисы кастинг-директора просмотрели тысячи кандидаток, но ни одна из них не соответствовала требованиям для этой сложной и многогранной роли. Полина должна была быть одновременно нежной и сильной, и такую актрису было трудно найти.

Продюсеры рассматривали не только актрис, но и сотрудниц модельных агентств. Среди множества фотографий моделей их внимание привлекла Анна Горшкова. Сочетание ангельской невинности и демонического обаяния в ее образе поразило продюсеров, и они сразу утвердили Анну на роль Полины Пеньковой.

Анна Горшкова (Фото: кадр из фильма «Бедная Настя»)

Сериал стал невероятно успешным и принес Горшковой мгновенную славу, открыв двери к новым предложениям от режиссеров. Благодаря «Бедной Насте» актриса позже снялась в проектах с такими известными артистами, как Дмитрий Дюжев, Данила Страхов, Марина Александрова и Виктор Вербицкий.

Известность и многочисленные романы


Кроме съемок в фильмах, перед Горшковой открылись возможности участвовать в светских мероприятиях, давать интервью и появляться в телешоу, где она знакомилась с влиятельными фигурами киноиндустрии.

В 2006 году актриса начала встречаться с бизнесменом Шалвой Муселиани, которого связывали слухи о романе с чемпионкой мира по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. Несмотря на спекуляции, Горшкова настаивала, что между ними лишь дружеские отношения.

После успеха в карьере актриса завела роман с Михаилом Борщевым, влиятельным главой «ЦентрГаза», который был старше её на 15 лет. Пара отпраздновала свадьбу в Монако, удивив гостей роскошной церемонией. Однако их брак продлился всего два года и завершился громким разводом. Разногласия возникли из-за различных жизненных планов: Горшкова не хотела становиться домохозяйкой и матерью, в то время как Борщев мечтал о детях. В ходе одной из ссор он даже выгнал актрису из своего дома на Рублевке.

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Екатерина Ковальчук: Как изменилась жизнь актрисы после 20 лет разлуки с сестрой и свадьбы с Гариком Харламовым?

После разрыва Горшковой с миллионером в прессе появились слухи о её связи с известным режиссёром Станиславом Говорухиным, который был на 47 лет старше актрисы.

В последние годы Горшкова стала реже сниматься в кино, но увлеклась музыкой и пением, сотрудничая с музыкантами Артуром Бэстом и Яном Осиным. Личную жизнь актриса старается держать в тайне.

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«Не могла дышать»: Кудрявцева «согласилась на треш» на съемках шоу «Жестокие игры»
Кудрявцева ударилась спиной и не могла дышать на съемках в Аргентине
20 февраля 2025, 13:49

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Телеведущая Лера Кудрявцева ударилась спиной на съемках в Аргентине, а потом не могла дышать некоторое время. О произошедшем теледива рассказала в личном блоге.
«Я до сих пор не понимаю, как я согласилась на этот треш. Каждый день были ужасающие состязания на время. Здесь, кстати, обрывается видео. Потому как я так ударилась спиной, что не могла дышать какое-то время», — поделилась артистка.
Речь шла о съемках шоу «Жестокие игры» в 2010 году, когда Кудрявцева получила травму при прохождении испытания. Мужество ведущей поразило ее коллег по цеху. В частности, певицу Наташу Королеву.

«Да, Лера! Вот такого я от тебя не ожидала», — писала Королева.
Ранее стало известно о судьбе телеведущего Александра Гордона.

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«Отпускаю эту муть»: Елена Ксенофонтова неожиданно высказалась после развода с мужем-адвокатом
20 февраля 2025, 13:16

Елена Ксенофонтова (Фото: Telegram @ElenaKsenofontovaofficial)

Актриса Елена Ксенофонтова накануне ошарашила поклонников заявлением о своем разводе.
В 2022 году актриса сообщила, что вновь обрела счастье. Однако она не делилась с подписчиками подробностями личной жизни. А накануне стало известно, что Ксенофонтова развелась с третьим мужем Алексеем Куликовым. Причину она называть не стала.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду. Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — рассказала актриса в интервью Леди.Mail.

При этом она уточнила, что развод прошел вполне гладко и без деления имущества.

«Разбирая старые архивы, не нахожу я счастья в них. Нет, оно, конечно, было! Но скрыто под обломками обид. Все, что со мной происходило, имело смысл. Опыт. Путь. Но, слава Богу, все отжило. Я отпускаю эту муть», — пост с таким содержанием выложила Елена в соцсети, сопроводив его фото, где ее взгляд устремлен в даль.

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