У Любови Успенской новый молодой возлюбленный, младше ее на 30 лет

У певицы Любови Успенской есть новый возлюбленный, моложе ее на 30 лет. Как пишут Telegram-каналы, поклонники исполнительницы песни «А я сяду в кабриолет» в шоке. Уточняется, что пара уже не скрывается, открыто показывая чувства на публике, и ей все равно на осуждающие взгляды окружающих.