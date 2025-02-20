У Любови Успенской новый молодой возлюбленный, младше ее на 30 лет

Любовь Успенская (Фото: Instagram*/uspenskayalubov_official)
У певицы Любови Успенской есть новый возлюбленный, моложе ее на 30 лет. Как пишут Telegram-каналы, поклонники исполнительницы песни «А я сяду в кабриолет» в шоке. Уточняется, что пара уже не скрывается, открыто показывая чувства на публике, и ей все равно на осуждающие взгляды окружающих.
На опубликованных в сети кадрах можно увидеть мужчину-брюнета высокого роста в белой футболке с черным логотипом, а также черной куртке и штанах. Молодой человек держит Успенскую за руку.
Известно, что Успенская часто прибегала к пластике и носила молодежную одежду.
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*Запрещен в РФ
Известно, что Успенская часто прибегала к пластике и носила молодежную одежду.
«Оказалось, что всё это было ради нового молодого человека, который годится ей в сыновья», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, куда пропала актриса Анна Горшкова.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов