«Хочется менять мужчин, как перчатки»: тюрьма, наркотики, четыре брака и потеря близнецов — чем ещё может удивить Любовь Успенская

Любовь Успенская (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Любовь Успенская, родившаяся 24 февраля 1954 года, — знаменитая певица, которая удостоилась 16 премий «Шансон года». Сегодня она отмечает свой 71-й день рождения.
Она начала свою карьеру в жанре шансон и добилась популярности, создавая звучные композиции, особенно в России. Хотя несколько лет назад артистка активно сотрудничала с современными музыкантами, в последнее время она практически не занимается творчеством.
Вместо этого ее имя часто связано со скандалами и провокационными высказываниями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Она занималась музыкой, окончила музыкальную школу по классу баяна и дирижерско-хоровое отделение Киевского музыкального училища им. Р. М. Глиэра.
В 1985 году выпустила первый альбом «My Loved One», за которым последовал второй альбом «Не забывай» в 1987 году. В 1993 году Успенская вернулась в Россию, выпустив несколько успешных альбомов и клипов. В 2022 году она сообщила, что не имела российского гражданства, но в марте 2024 года подтвердила его получение. За свою карьеру певица получила 16 премий «Шансон года».
Второй муж — Юрий Успенский, брак с которым длился шесть лет. Третий муж — Владимир Франц, с которым певица была вместе три года. Четвертый муж — бизнесмен Александр Плаксин, с которым она познакомилась в Лос-Анджелесе и прожила в браке с 1987 года до развода в 2021 году.
Она покинула студию с резкими словами и позже написала пост, обвинив Собчак в использовании своего положения. Собчак ответила, что просто выполняла свою работу.
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Вместо этого ее имя часто связано со скандалами и провокационными высказываниями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
БиографияЛюбовь Успенская выросла в семье с непростой историей. Ее отец, Залман Сицкер, еврей по национальности, и мать, Елена Чайка, познакомились в тюрьме. Мать Успенской умерла при родах, и девочку воспитывала бабушка Татьяна Абрамовна. Отец позже женился во второй раз и работал директором фабрики бытовой техники. В детстве Успенская считала бабушку матерью, а отца — братом.
Она занималась музыкой, окончила музыкальную школу по классу баяна и дирижерско-хоровое отделение Киевского музыкального училища им. Р. М. Глиэра.
Начало карьерыЛюбовь Успенская начала свою карьеру певицы в ресторане «Жокей». В 16 лет она переехала в Кисловодск, а затем в Ереван. В 1978 году эмигрировала в Италию с мужем Юрием Успенским, позже переехала в Нью-Йорк, где выступала в ресторанах.
В 1985 году выпустила первый альбом «My Loved One», за которым последовал второй альбом «Не забывай» в 1987 году. В 1993 году Успенская вернулась в Россию, выпустив несколько успешных альбомов и клипов. В 2022 году она сообщила, что не имела российского гражданства, но в марте 2024 года подтвердила его получение. За свою карьеру певица получила 16 премий «Шансон года».
Фото: iStock/Sonate
Личная жизньЛюбовь Успенская была замужем четыре раза. Ее первым мужем был Виктор Шумилович, за которого она вышла в 18 лет. В этом браке у нее родились мальчики-близнецы, но они не выжили. Успенская охарактеризовала этот брак как неосмысленный, отметив, что он принес ей лишь неприятности и горе.
Второй муж — Юрий Успенский, брак с которым длился шесть лет. Третий муж — Владимир Франц, с которым певица была вместе три года. Четвертый муж — бизнесмен Александр Плаксин, с которым она познакомилась в Лос-Анджелесе и прожила в браке с 1987 года до развода в 2021 году.
Дочка и проблемы с наркотикамиТатьяна Плаксина, дочь Любови Успенской и Александра Плаксина, родилась в 1989 году в США. Она занималась йогой, живописью и дизайном одежды. В 2018 году Татьяна попала в аварию, перенесла тяжелую реабилитацию и столкнулась с проблемами с наркотиками. В 2022 году она начала музыкальную карьеру под сценическим именем Pacha TATI, выпустив дебютный клип на песню «Чудо».
Фото: iStock/Ariawan Armoko
Лучшие песни Любови Успенской
- «По полюшку»;
- «К единственному, нежному»;
- «Гитара» (совместно с Русланом Швыдченко);
- «Я тоже его люблю» (совместно с Ириной Дубцовой);
- «Карусель»;
- «Еще минута» (совместно с Рустамом Штаром);
- «Пропадаю я»;
- «Небо» (совместно с Леонидом Агутиным);
- «Где ты был» (совместно с Домиником Джокером);
- «Два человека».
Скандал с собакойВо время прогулки со своей собакой, по словам артистки, на них напал соседский пес. В порыве эмоций Успенская решила разобраться с агрессором и направилась на участок соседей, прихватив поводок. Однако ее действия вышли за рамки разумного — она избила чужого пса, что вызвало возмущение не только у соседей, но и у широкой аудитории. Неудивительно, что на певицу подали заявление в полицию, что могло привести к штрафу или даже к лишению свободы.
Откровения на шоу Насти ИвлеевойЛюбовь Успенская как-то пришла на YouTube-шоу Насти Ивлеевой, где шокировала зрителей откровенными ответами на вопросы о своей личной жизни. Она поделилась количеством своих партнеров и без стеснения давала смелые советы молодым девушкам.
«Не отказывайте себе ни в чем! Если вам хочется менять мужчин, как перчатки, меняйте! От чего еще получать вдохновение? От мужчин», – призывала Успенская.
У Любови Успенской новый молодой возлюбленный, младше ее на 30 лет
Рассказы о нападении на мужчинуЛюбовь Успенская открыто рассказала о случае, когда она напала на незнакомца. По ее словам, она отдыхала с друзьями в ресторане, и один мужчина ответил ей неприлично. Вместо того чтобы спокойно разобраться в ситуации, певица схватила бутылку и ударила его по голове. Удивительно, что она даже не испытывает раскаяния за этот поступок.
Громкий скандал с Ксенией СобчакЛюбовь Успенская и ее дочь Татьяна Плаксина долгое время находились в конфликте из-за проблем с зависимостями у Татьяны. Успенская редко комментировала ситуацию, но решила высказаться в программе «Док-ток». Во время эфира Ксения Собчак жестко упрекнула певицу в неумении воспитывать детей, что вызвало у Успенской истерику.
Она покинула студию с резкими словами и позже написала пост, обвинив Собчак в использовании своего положения. Собчак ответила, что просто выполняла свою работу.
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