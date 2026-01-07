Муж умершей после операции блогера Бурцевой не хочет отдавать ее дочь в РФ
Муж умершей блогерши Юлии Бурцевой отказался передавать её дочь родственникам в России. Итальянец Джузеппе Ночерино заявил, что намеревается сам воспитывать падчерицу.
После смерти сетевой знаменитости разгорелся спор о будущем восьмилетней Саши. У девочки есть родной отец — первый муж Юлии — а также другие родственники в России. Однако Ночерино дал понять, что отдавать ребёнка не собирается. Он отметил, что вместе с Сашей продолжит вести блог, который был важной частью жизни его супруги.
«Я не буду закрывать её блог», — написал вдовец в соцсетях на русском и итальянском.
Также он сообщил, что планирует приехать в Москву и добиваться наказания для врачей. Сообщается, что операцию проводила 26-летняя косметолог без профильного образования. Её уже задержали, ей грозит до трёх лет лишения свободы.