Муж умершей после операции блогера Бурцевой не хочет отдавать ее дочь в РФ

07 января 2026, 15:05

Юлия Бурцева и Джузеппе Ночерино (Фото: Instagram*/burtseva_italia)

Муж умершей блогерши Юлии Бурцевой отказался передавать её дочь родственникам в России. Итальянец Джузеппе Ночерино заявил, что намеревается сам воспитывать падчерицу.





После смерти сетевой знаменитости разгорелся спор о будущем восьмилетней Саши. У девочки есть родной отец — первый муж Юлии — а также другие родственники в России. Однако Ночерино дал понять, что отдавать ребёнка не собирается. Он отметил, что вместе с Сашей продолжит вести блог, который был важной частью жизни его супруги.





«Я не буду закрывать её блог», — написал вдовец в соцсетях на русском и итальянском.