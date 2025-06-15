«Это были штатные единицы»: Поплавская раскрыла дальнейшую судьбу Пугачёвой и Галкина*
Поплавская заявила, что Пугачёву и Галкина* скоро забудут
Общественный деятель Яна Поплавская в беседе с aif.ru поделилась мнением о дальнейшей судьбе уехавших из России Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Актриса утверждает, что звёздную пару ждет забвение, а известные когда-то фамилии займут молодые артисты.
Поплавская заявила, что в России уехавших шоумена и экс-примадонну уже начали забывать. Фамилии известной на всю страну пары всё реже звучат в публичном пространстве.
«Незаменимых людей нет, как бы ни тащили обратно релокантов. За это время ничего, как мы с вами видим, не случилось», — сообщила Яна.Актриса отметила, что из-за побега части артистов театр, эстрада и российский кинематограф не пострадали. При этом на сцене и на экранах появилось много молодых и прекрасных артистов.
«Королей на самом деле не было. Это были штатные единицы», — сказала Поплавская.Поплавская подвела итог традиционной французской фразой: «Король умер, да здравствует король!» и заключила, что жизнь продолжается.
*признан Минюстом РФ иноагентом.