«Это были штатные единицы»: Поплавская раскрыла дальнейшую судьбу Пугачёвой и Галкина*

15 июня 2025, 20:40

Поплавская заявила, что Пугачёву и Галкина* скоро забудут

Алла Пугачёва и Максим Галкин* (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Общественный деятель Яна Поплавская в беседе с aif.ru поделилась мнением о дальнейшей судьбе уехавших из России Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*. Актриса утверждает, что звёздную пару ждет забвение, а известные когда-то фамилии займут молодые артисты.





Поплавская заявила, что в России уехавших шоумена и экс-примадонну уже начали забывать. Фамилии известной на всю страну пары всё реже звучат в публичном пространстве.

«Незаменимых людей нет, как бы ни тащили обратно релокантов. За это время ничего, как мы с вами видим, не случилось», — сообщила Яна.

«Королей на самом деле не было. Это были штатные единицы», — сказала Поплавская.

