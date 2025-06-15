«Могу напасть на еду»: Прохор Шаляпин попал в больницу

15 июня 2025, 18:46

Прохор Шаляпин попал в больницу из-за переедания

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

41-летний Прохор Шаляпин в программе «Ты не поверишь!» рассказал о проблеме пищевого поведения. Певец поведал, что однажды оказался в больнице, а приступы компульсивного переедания случаются у него очень часто.





Шаляпин рассказал в программе, что несмотря на хорошее здоровье, несколько раз в больнице он всё же оказывался. По его словам, госпитализации случались из-за проблем с поджелудочной железой. Артист рассказал, что однажды съел кучу разных лакомств. Лобстер и бутылка вина, пирожки и квашеная капуста, черешня, снеки и чипсы были уничтожены им за один вечер.

«Мне прям плохо было, я прям в лежку лежал. Жрать столько сладкого нельзя. У меня пищевое расстройство. Могу напасть на еду и как будто во сне её ем, просыпаюсь и понимаю, сколько съел», — поделился Прохор.