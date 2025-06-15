Сын Эвелины Блёданс оказался в эпицентре ирано-израильского конфликта

15 июня 2025, 16:39

Сын Блёданс отказался возвращаться в Россию из Израиля после атаки Ирана

Эвелина Блёданс (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс в беседе с mk.ru рассказала, что её сын Николай после усугубления ситуации на Ближнем Востоке оказался в эпицентре конфликта. Однако, несмотря на ракетные удары возвращаться в Россию из Израиля он категорически отказывается.





Актриса театра и кино призналась, что после начала раздора между Ираном и Израилем она испытывает сильное тревогу. Виною этого выступает её 30-летний сын Николай, который уже давно проживает в Израиле. Блёданс постоянно с ним на связи, но на её уговоры вернуться на Родину сын не поддаётся, утверждая, что привык к жизни в еврейском государстве.



Эвелина призналась, что Николая могут в любой момент призвать на службу в израильскую армии, хоть сейчас он и находится в резерве.

«Я на эту тему даже говорить боюсь: самоё моё главное желание, чтобы во всём мире наступил мир», — сказала актриса.