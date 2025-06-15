Кристина Асмус рассказала о пополнении в семье

15 июня 2025, 20:10

Кристина Асмус рассказала о внезапном прибавлении в семействе

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус в своём блоге неожиданно рассказала о прибавлении в семействе.





Популярная артистка Кристина Асмус невольно стала мамой в очередной раз. Звезда на своей странице в социальной сети опубликовала пост, в котором поделилась счастливой историей пополнения в семье.



Артистка рассказала, что по случайности увидела в интернете, как актриса Лиза Янковская пристраивает трёх щенков, найденных в подъезде. Асмус с дочерью Кристиной решили приехать познакомиться поближе с мохнатыми комочками, но привезли одного из них домой и сделали частью своей семьи.

«Мы с дочкой давно хотели взять собаку из приюта и видели много постов с псами, но именно от этих фотографий меня расщепило на тысячи атомов», — сообщила Кристина.