Кристина Асмус рассказала о пополнении в семье
Кристина Асмус рассказала о внезапном прибавлении в семействе
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус в своём блоге неожиданно рассказала о прибавлении в семействе.
Популярная артистка Кристина Асмус невольно стала мамой в очередной раз. Звезда на своей странице в социальной сети опубликовала пост, в котором поделилась счастливой историей пополнения в семье.
Артистка рассказала, что по случайности увидела в интернете, как актриса Лиза Янковская пристраивает трёх щенков, найденных в подъезде. Асмус с дочерью Кристиной решили приехать познакомиться поближе с мохнатыми комочками, но привезли одного из них домой и сделали частью своей семьи.
«Мы с дочкой давно хотели взять собаку из приюта и видели много постов с псами, но именно от этих фотографий меня расщепило на тысячи атомов», — сообщила Кристина.Остальные два щенка тоже оперативно нашли свои новые семьи.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.