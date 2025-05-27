«Это было кошмарно»: Виктория Дайнеко о хейте в свой адрес

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Певице Виктории Дайнеко было тяжело справиться с хейтом в начале своего творчества. Об этом исполнительница хита «Лейла» рассказала «Пятому каналу» в кулуарах презентации альбома певицы JALAGONIA.
«Это было кошмарно, я плакала. Тогда еще не было соцсетей, были форумы и интернет-кафе. У меня даже дома тогда интернета не было. Я заходила зачем-то на форум музыкального проекта «Фабрика звезд» и читала все, что пишут обо мне люди. Мне было так горько, я не понимала — за что? Вы же меня не знаете, почему вы так сильно меня ненавидите?» — поделилась собеседница.
Позже Виктория научилась извлекать из всего этого пользу. По ее словам, люди в любом случае посылают энергию, будь то позитив или негатив. Звезда сцены заключила, что принимает эту энергию в дар. Виктория Дайнеко участвовала в пятом сезоне «Фабрики звезд» в 17-летнем возрасте и победила.
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Никита Кротов