«Я иду забрать свое»: жена Эрнста в экстравагантном наряде появилась в Грибоедовском ЗАГСе

Софья Эрнст (Фото: Instagram*/sofyapavlovna)
Жена гендиректора Первого канала Константина Эрнста Софья опубликовала в соцсетях видео, на котором идет в Грибоедовский ЗАГС в экстравагантном наряде.
«Я иду в Грибоедовский ЗАГС забрать свое, потому что свадьба у меня была без платья, а теперь наконец-то», — сказала женщина.
Фото: Instagram*/sofyapavlovna
После этих слов она покрасовалась перед камерой в оригинально интерпретированном классическом наряде невесты, одну сторону которого эффектно подвязала у бедра. Дополнили образ туфли с яркими шнурками на каблуке с не менее яркими черно-розовыми колготками. Софья выглядела дерзко, одежда придала образу индивидуальности.
Константин и Софья Эрнст заключали брак в скромной обстановке. По словам женщины, официального торжества не было. Пара поженилась в 2022 году.
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