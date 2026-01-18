Тайный малыш: звезда фильма «Виноваты звёзды» впервые стал папой
31-летний Энсел Элгорт, известный по фильмам «Виноваты звёзды» и «Малыш на драйве», впервые стал отцом. Об этом сообщает Page Six.
Поводом для обсуждений стали снимки папарацци: актёра увидели на прогулке с младенцем и неизвестной девушкой, которую считают матерью ребёнка. Пара спокойно гуляла по Нью-Йорку и даже пользовалась метро, а малыш всё время находился рядом с отцом — Элгорт нёс его в слинге.
О личной жизни актёра известно немного. С 2012 года он состоял в отношениях с девушкой по имени Виолетта, с которой был знаком ещё со школьных лет. Их роман складывался непросто: возлюбленные несколько раз расставались и сходились вновь, а окончательно отношения завершились лишь в 2022 году. В целом Элгорт редко появляется на публике и старается не делиться подробностями своей частной жизни.
