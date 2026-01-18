Тайный малыш: звезда фильма «Виноваты звёзды» впервые стал папой

18 января 2026, 13:57

Актера Энсела Элгорта впервые заметили в роли отца

Энсел Элгорт (Фото: Instagram* / @ansel)

31-летний Энсел Элгорт, известный по фильмам «Виноваты звёзды» и «Малыш на драйве», впервые стал отцом. Об этом сообщает Page Six.