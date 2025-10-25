«Фейк-ньюс»: Ляйсан Утяшева жёстко пресекла слухи о разрыве с Павлом Волей

25 октября 2025, 11:25

Ляйсан Утяшева опровергла слухи о расставании с Павлом Волей

Ляйсан Утяшева и Павел Воля (Фото: Telegram @utiashevaliasan)

Ляйсан Утяшева в личном блоге опровергла слухи о расставании с мужем Павлом Волей. Гимнастка прокомментировала появившиеся в сети сообщения о том, что пара якобы больше не живет вместе.





Утяшева объяснила, что Павел Воля сейчас гастролирует, и это стало причиной их временной разлуки. Она призвала не обращать внимания на слухи.

«Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас всё хорошо, он сейчас в туре, я дома», — заявила Ляйсан.