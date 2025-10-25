«Фейк-ньюс»: Ляйсан Утяшева жёстко пресекла слухи о разрыве с Павлом Волей
Ляйсан Утяшева опровергла слухи о расставании с Павлом Волей
Ляйсан Утяшева в личном блоге опровергла слухи о расставании с мужем Павлом Волей. Гимнастка прокомментировала появившиеся в сети сообщения о том, что пара якобы больше не живет вместе.
Утяшева объяснила, что Павел Воля сейчас гастролирует, и это стало причиной их временной разлуки. Она призвала не обращать внимания на слухи.
«Нет, друзья, это фейк-ньюс, на это не надо обращать внимание. Не ведитесь на это, у нас всё хорошо, он сейчас в туре, я дома», — заявила Ляйсан.Помимо этого, телеведущая рассказала о своей работе. Утяшева недавно вернулась со съёмок нового сезона шоу «Выжить в Стамбуле». Она отметила, что всё прошло очень интенсивно, и сейчас она постепенно возвращается к рабочему ритму.
Ранее Ляйсан говорила о желании родить третьего ребёнка. Она вспоминала, как узнала о второй беременности: сначала она подумала, что отравилась грибами, но потом поняла, что ждёт дочь Софию.