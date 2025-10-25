«Воруют прибыль»: Бизнес Валерия Меладзе столкнулся с серьёзными проблемами

25 октября 2025, 10:56

Бизнесмен Ковалёв заподозрил, что партнёры Валерия Меладзе воруют у певца деньги

Валерий Меладзе (Фото: Instagram* @meladzevalerian)

Певец Валерий Меладзе продолжает вести бизнес в России, но финансовые показатели его торгового центра «Винтаж» постоянно ухудшаются. Предприниматель Андрей Ковалёв рассказал, с чем это связано. Подробности сообщает издание «Абзац».





Ковалёв считает, что проблемы артиста могут возникать из-за недобросовестных действий компаньонов, которые могут присваивать часть доходов.

«Его директора, скорее всего, воруют прибыль. Он сейчас где-то далеко и вышел из операционки. Сотрудники могут спокойно отмывать деньги через этот ТЦ. Валерию надо возвращаться, просить у нас всех прощения и наводить порядки в своём бизнесе. Русские люди добрые. Мы простим», — заявил предприниматель.