«Влюблена в него»: Карина Кросс призналась в симпатии к Александру Петрову
Карина Кросс рассказала, что влюбилась в Петрова после съёмок шоу
Блогер и актриса Карина Кросс призналась, что очарована актёром Александром Петровым после совместной работы на шоу «Форт. Возвращение легенды». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам Карины, артист проявил себя не только как профессионал, но и как искренний, душевный человек.
«Он потрясающий! Мне нравится, когда люди из шоу-бизнеса имеют человечность. Для кого-то это кажется необычным, но для меня — это обычное, что это так и должно быть. Саша абсолютно тёплый и очень душевный, радовался за нас, сопереживал нам. Могу сказать, что, как в человека, теперь абсолютно влюблена в него», — рассказала Кросс.Карина также раскрыла, что сейчас они с Петровым снимаются вместе в новом фильме, премьера которого состоится в ближайшее время.