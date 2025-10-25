«Влюблена в него»: Карина Кросс призналась в симпатии к Александру Петрову

25 октября 2025, 11:30

Карина Кросс рассказала, что влюбилась в Петрова после съёмок шоу

Карина Кросс (Фото: Instagram* / @karinakross)

Блогер и актриса Карина Кросс призналась, что очарована актёром Александром Петровым после совместной работы на шоу «Форт. Возвращение легенды». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Карины, артист проявил себя не только как профессионал, но и как искренний, душевный человек.





«Он потрясающий! Мне нравится, когда люди из шоу-бизнеса имеют человечность. Для кого-то это кажется необычным, но для меня — это обычное, что это так и должно быть. Саша абсолютно тёплый и очень душевный, радовался за нас, сопереживал нам. Могу сказать, что, как в человека, теперь абсолютно влюблена в него», — рассказала Кросс.