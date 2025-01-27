Валя Карнавал покоряет Калифорнию

Валя Карнавал (Фото: соцсети)
Блогер Валя Карнавал прилетела в Калифорнию после отпуска в Таиланде. Как пишут Telegram-каналы, визу девушка получила еще летом, однако прилетела только сейчас.
Перед этим стало известно о том, что найдено подтверждение смерти скандального блогера Лены Миро (Елена Мироненко). Данные опубликовали журналисты Baza. Слухи о кончине женщины ходили еще с весны прошлого года. Как выяснилось, ее не стало в апреле 2024-го.
Авторы публикации нашли документацию, из которой следует, что ИП Мироненко ликвидировали с формулировкой: «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».
Лена Миро писала саркастические посты о звездах российского шоубиза. Популярность приобрела в LiveJournal.
Читайте также:
Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной
«За сына переживала»: мать Тимати о смерти Ратмира Шишкова
Актриса Татьяна Васильева раскрыла заветную мечту
Авторы публикации нашли документацию, из которой следует, что ИП Мироненко ликвидировали с формулировкой: «индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».
Лена Миро писала саркастические посты о звездах российского шоубиза. Популярность приобрела в LiveJournal.
Читайте также:
Отношения с Гошей Куценко, внебрачный сын от влиятельного бизнесмена и пять детей: личная жизнь актрисы Марии Порошиной
«За сына переживала»: мать Тимати о смерти Ратмира Шишкова
Актриса Татьяна Васильева раскрыла заветную мечту
Никита Кротов