«Пустоцветы»: Критик Соседов жестко раскритиковал Валю Карнавал и Клаву Коку

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Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью выразил свое недовольство по поводу уровня образования и культуры современных российских исполнителей. Об этом пишет «Газета.Ru».
По его мнению, молодым артистам не хватает необходимых знаний и воспитания, что отражается на их творчестве.
Соседов отметил, что артисты старой школы получали музыкальное образование и постоянно работали над своим мастерством. В отличие от них, современные исполнители, такие как Клава Кока и Валя Карнавал, по мнению критика, представляют собой «пустоцветы», которые не имеют глубоких корней и устойчивой основы для своего творчества.
Однако он также отметил, что среди молодежи есть талантливые артисты, с которыми необходимо работать и направлять их развитие.
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Соседов отметил, что артисты старой школы получали музыкальное образование и постоянно работали над своим мастерством. В отличие от них, современные исполнители, такие как Клава Кока и Валя Карнавал, по мнению критика, представляют собой «пустоцветы», которые не имеют глубоких корней и устойчивой основы для своего творчества.
«Все это пустое, оно ни на чем не зиждется, не имеет ни корней, ни почвы, как тот самый карточный домик на песке. Ветерок подует – и все закончится», — заявил Соседов, подчеркивая свою критику в адрес молодых исполнителей.
Однако он также отметил, что среди молодежи есть талантливые артисты, с которыми необходимо работать и направлять их развитие.
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Дарья Осипова