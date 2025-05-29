«Это было наказанием для него»: Игорь Николаев раскрыл секрет Иосифа Кобзона
Игорь Николаев рассказал об отношении Иосифа Кобзона к пению под фонограмму
В преддверии третьего выпуска шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия» Игорь Николаев поделился воспоминаниями об Иосифе Кобзоне. Композитор, впервые участвующий в проекте, рассказал, как певец относился к пению под фонограмму. Об этом пишет «7Дней».
«Иосиф Давыдович Кобзон, царствие ему небесное, который всю жизнь работал живьем, говорил мне: «Самое сложное для меня в жизни — это когда надо петь под фонограмму. Потому что невозможно четко попасть самому в себя, взять дыхание, если песня записана давно». Это было для него самым большим наказанием», — признался Игорь Николаев.В новом выпуске, который выйдет 30 мая в 21:30, в креслах звездной команды также окажутся Клара Новикова, Ян Цапник и Катя Лель. Ведущий Владимир Маркони спросил у Игоря Николаева, как же тот будет вычислять обманщиков.
«Я буду смотреть на синхронизацию и степень волнения. Если не волнуется — что-то не так», — раскрыл стратегию он.*Деятельность корпорации Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в России