«Это было наказанием для него»: Игорь Николаев раскрыл секрет Иосифа Кобзона

29 мая 2025, 08:32

Игорь Николаев рассказал об отношении Иосифа Кобзона к пению под фонограмму

Игорь Николае (Фото: Инстаграм*/igor_nikolaev_music)

В преддверии третьего выпуска шоу «Поймай меня, если сможешь» на телеканале «Россия» Игорь Николаев поделился воспоминаниями об Иосифе Кобзоне. Композитор, впервые участвующий в проекте, рассказал, как певец относился к пению под фонограмму. Об этом пишет «7Дней».







«Иосиф Давыдович Кобзон, царствие ему небесное, который всю жизнь работал живьем, говорил мне: «Самое сложное для меня в жизни — это когда надо петь под фонограмму. Потому что невозможно четко попасть самому в себя, взять дыхание, если песня записана давно». Это было для него самым большим наказанием», — признался Игорь Николаев.

«Я буду смотреть на синхронизацию и степень волнения. Если не волнуется — что-то не так», — раскрыл стратегию он.

