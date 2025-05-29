Редкое появление Софи Лорен без макияжа вызывает бурю эмоций
Легендарная итальянская актриса Софи Лорен, имя которой стало символом красоты и грации, недавно сделала исключение для своего земляка, певца Аль Бано. В рамках их встречи, состоявшейся в домашней обстановке, 90-летняя звезда продемонстрировала свою естественную красоту, появившись без макияжа. Об этом пишет «StarHit».
Фотографии этой теплой встречи были запечатлены известным коллекционером Даниэлем Исели и быстро вызвали интерес в социальных сетях. На снимках Софи выглядит умиротворенной и естественной, что стало приятным сюрпризом для поклонников. Однако, несмотря на положительные отклики, кадры были вскоре удалены из-за неоднозначной реакции аудитории. Однако интернет не забыл, и итальянские СМИ успели подхватить новость, распространив ее среди широкой публики.
Софи Лорен, которая в этом году отмечает свой 91-й день рождения, продолжает жить на своей шикарной вилле в родной Италии. Несмотря на редкие появления на публике и интервью, актриса по-прежнему остается иконой стиля и красоты для многих поколений.
Софи Лорен принесла соболезнования родным Зураба Церетели. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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