Редкое появление Софи Лорен без макияжа вызывает бурю эмоций

29 мая 2025, 07:49

Софи Лорен удивила поклонников естественным образом

Софи Лорен (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен, имя которой стало символом красоты и грации, недавно сделала исключение для своего земляка, певца Аль Бано. В рамках их встречи, состоявшейся в домашней обстановке, 90-летняя звезда продемонстрировала свою естественную красоту, появившись без макияжа. Об этом пишет «StarHit».