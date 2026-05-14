«В процессе осмысления»: Анна Чиповская призналась в зависти к Юре Борисову

Актриса Анна Чиповская заявила, что завидует фантазии Юры Борисова

Анна Чиповская (Фото: кадр из комедии «Любви не бывает?»)

Актриса Анна Чиповская рассказала, что во время работы над спектаклем «Гамлет» Юра Борисов поразил её своей фантазией.





В беседе с NEWS.ru артистка заявила, что актёр постоянно находит небанальные идеи.

«Он человек создающий, то есть он, безусловно, исполнитель. Его фантазия уникальна на самом деле, потому что она небанальна, она очень стремительна, она огромна, потому что ему постоянно есть что предложить. И он постоянно находится в процессе осмысления, предложения. Это очень круто и мощно. Я завидую ему», — призналась Анна.