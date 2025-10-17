«Химии не было»: Шаляпин бросил Ольгу Вашурину, на которой женился в ТВ-шоу

17 октября 2025, 17:06

Прохор Шаляпин сообщил о завершении отношений с Ольгой Вашуриной

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Шоумен Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с телеведущей Ольгой Вашуриной. Брак пара заключила во время телешоу, но теперь они больше не вместе, однако сохранили дружеские отношения. Информацию об этом публикует издание «7Дней.ru».





Шаляпин пояснил, что искренне пытался построить с Вашуриной романтические отношения. Он отметил, что в определённый момент у них даже появился шанс перейти от экранного союза к реальному, но они оба решили остаться друзьями.

«Проект нацелен на то, чтобы люди образовывали пару. Продюсеры очень переживали, что мы с Ольгой остались друзьями. Но мы не сошлись... Это химические процессы», — объяснил Прохор.