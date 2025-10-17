«Химии не было»: Шаляпин бросил Ольгу Вашурину, на которой женился в ТВ-шоу
Прохор Шаляпин сообщил о завершении отношений с Ольгой Вашуриной
Шоумен Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с телеведущей Ольгой Вашуриной. Брак пара заключила во время телешоу, но теперь они больше не вместе, однако сохранили дружеские отношения. Информацию об этом публикует издание «7Дней.ru».
Шаляпин пояснил, что искренне пытался построить с Вашуриной романтические отношения. Он отметил, что в определённый момент у них даже появился шанс перейти от экранного союза к реальному, но они оба решили остаться друзьями.
«Проект нацелен на то, чтобы люди образовывали пару. Продюсеры очень переживали, что мы с Ольгой остались друзьями. Но мы не сошлись... Это химические процессы», — объяснил Прохор.Шоумен сообщил, что чувствует химию с юмористкой Олей Иванченко и считает их потенциально хорошей парой. Ещё его привлекает Ольга Бузова, но он осознает, что её статус требует тщательного выбора партнёра. Сейчас Шаляпин активно ищет спутницу жизни и ранее заявлял о желании найти молодую невесту.