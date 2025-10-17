«Я жалею об этом»: Хейли Бибер призналась, что не окончила школу
Модель Хейли Бибер рассказала, что так и не окончила школу. В интервью WSJ девушка призналась, что раннее начало карьеры заставило её оставить учёбу, и в тот момент она не видела смысла в получении диплома.
«Я уже училась в выпускном классе, но стала лениться. Подумала: "Зачем мне это? Ведь у меня и так есть работа". Теперь я жалею об этом», — откровенно призналась Бибер.При этом Хейли подчеркнула, что отсутствие формального образования не помешало ей добиться успеха в жизни и карьере.
«У меня и так всё получилось. И я очень собой горжусь. Просто жаль, что я не довела дело до конца, ведь я была так близка к финишу», — отметила модель.Любопытно, что девушка признаёт свою ошибку, но не считает её критической, объясняя это тем, что её профессиональные достижения и возможность работать в индустрии моды во многом компенсируют отсутствие школьного аттестата.
Хейли Бибер — одна из самых успешных моделей своего поколения, а её откровенность о школьных годах добавила ей симпатий среди поклонников, которые ценят честность и искренность знаменитости.