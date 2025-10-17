«Я жалею об этом»: Хейли Бибер призналась, что не окончила школу

17 октября 2025, 16:20

Модель Хейли Бибер заявила, что не завершила школьное образование

Хейли Бибер (Фото: Instagram* / @haileybieber)

Модель Хейли Бибер рассказала, что так и не окончила школу. В интервью WSJ девушка призналась, что раннее начало карьеры заставило её оставить учёбу, и в тот момент она не видела смысла в получении диплома.







«Я уже училась в выпускном классе, но стала лениться. Подумала: "Зачем мне это? Ведь у меня и так есть работа". Теперь я жалею об этом», — откровенно призналась Бибер.

«У меня и так всё получилось. И я очень собой горжусь. Просто жаль, что я не довела дело до конца, ведь я была так близка к финишу», — отметила модель.