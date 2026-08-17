«Это было ошеломляюще»: Кристина Асмус неожиданно стала помощницей в храме

17 августа 2026, 12:43

Асмус во время поездки в Северную Осетию помогла привести в порядок храм

Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Кристина Асмус поделилась в соцсетях впечатлениями от поездки в Северную Осетию и рассказала о необычном опыте, который получила во время посещения храма Жен-мироносец.





Актриса застала священника за уборкой и решила предложить свою помощь. В итоге ей доверили протереть иконы.





«Я взяла тряпочки, средство и протерла в храме все иконы, до которых доставала», — рассказала Асмус в личном блоге.