«Это было ошеломляюще»: Кристина Асмус неожиданно стала помощницей в храме
Асмус во время поездки в Северную Осетию помогла привести в порядок храм
Кристина Асмус поделилась в соцсетях впечатлениями от поездки в Северную Осетию и рассказала о необычном опыте, который получила во время посещения храма Жен-мироносец.
Актриса застала священника за уборкой и решила предложить свою помощь. В итоге ей доверили протереть иконы.
«Я взяла тряпочки, средство и протерла в храме все иконы, до которых доставала», — рассказала Асмус в личном блоге.По словам артистки, этот простой, на первый взгляд, момент оказался для неё очень эмоциональным и оставил сильное впечатление.
Во время поездки Асмус также побывала в Беслане. Актриса посетила город, где в сентябре 2004 года произошёл теракт в школе №1. Кристина призналась, что ей было важно приехать туда практически сразу после прибытия в Северную Осетию.
Поездка оставила у актрисы много сильных впечатлений — от спокойной работы в храме до посещения места, связанного с одной из самых трагических страниц современной истории России.