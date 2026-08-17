Солистка «Винтажа» не удержалась на краю сцены, но продолжила концерт

17 августа 2026, 11:23

Певица Анна Плетнева снова упала во время выступления

Анна Плетнева (Фото: Instagram* / @dusya_star)

Анна Плетнёва снова оказалась в центре внимания из-за падения прямо во время выступления. Солистка группы «Винтаж» на концерте «Вельвет Фест» подошла к краю сцены, чтобы поприветствовать поклонника, однако не удержалась на ногах и упала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».