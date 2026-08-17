Солистка «Винтажа» не удержалась на краю сцены, но продолжила концерт
Анна Плетнёва снова оказалась в центре внимания из-за падения прямо во время выступления. Солистка группы «Винтаж» на концерте «Вельвет Фест» подошла к краю сцены, чтобы поприветствовать поклонника, однако не удержалась на ногах и упала. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Несмотря на неожиданное происшествие, певица быстро пришла в себя и продолжила выступление, не прерывая концерт.
Для Плетнёвой это уже не первое подобное происшествие за последнее время. В мае этого года артистка также упала со сцены во время выступления, и тогда без травмы не обошлось.
На этот раз, судя по всему, всё закончилось менее серьёзно. Остаётся надеяться, что Анна действительно не получила повреждений и следующий выход на сцену обойдётся без экстремальных элементов.
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