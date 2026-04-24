«Тоненькая грань»: Ляйсан Утяшева высказалась о хейте и самоиронии
Ляйсан Утяшева рассказала, что за годы карьеры научилась спокойно воспринимать критику и негатив. Об этом сообщает Super.
На Московском международном кинофестивале она отметила, что скорее удивится отсутствию хейта, чем его наличию.
При этом Утяшева подчеркнула, что с удовольствием относится к юмору и даже любит, когда её пародируют. Однако, по её словам, важно соблюдать баланс — шутки не должны переходить в оскорбления.
Также телеведущая с теплотой высказалась о супруге — Павле Воле, назвав его самым красивым мужчиной. Она добавила, что чувствует себя счастливой рядом с ним и ценит возможность видеть его в самых разных образах.
