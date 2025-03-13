«Это было решение двух дебилов»: Владимир Тишко едва не расплакался, вспоминая об аборте Анфисы Чеховой

Владимир Тишко (Фото: Инстаграм* @vladimirtishko)
Актер Владимир Тишко и телеведущая Анфиса Чехова прожили вместе больше трех лет. Пара постоянно расставалась и мирилась.
55-летний Владимир Тишко участвует в экстремальном шоу «Выживалити». На съемках проекта актер едва не расплакался, когда ему напомнили о болезненных отношениях с Анфисой Чеховой и их нерожденном ребенке.
Несколько лет назад Владимир признавался, как радовался беременности Анфисы, но телеведущая решила избавиться от ребенка, поскольку роман звезд был нестабильным. Тишко даже называл интим с Чеховой отвратительным.
Когда Владимир решил закончить отношения, у Анфисы, по его словам, случилась истерика.
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«Я ее сам отвозил туда [на аборт]. Мы были там вместе в этот день. Решение, конечно, было. Немного катастрофическое… Единственное желание иметь ребенка, и такая ситуация возникла только с ней. Больше у меня такого желания не было. Наверное, отголоски и осколки этого прошлого, они торчат где-то вот здесь» — сказал Тишко иуказал на сердце.
Несколько лет назад Владимир признавался, как радовался беременности Анфисы, но телеведущая решила избавиться от ребенка, поскольку роман звезд был нестабильным. Тишко даже называл интим с Чеховой отвратительным.
Когда Владимир решил закончить отношения, у Анфисы, по его словам, случилась истерика.
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Ольга Енгалычева