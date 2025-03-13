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«Это было решение двух дебилов»: Владимир Тишко едва не расплакался, вспоминая об аборте Анфисы Чеховой

Владимир Тишко все еще переживает из-за аборта Анфисы Чеховой
Владимир Тишко (Фото: Инстаграм* @vladimirtishko)

Владимир Тишко (Фото: Инстаграм* @vladimirtishko)

Актер Владимир Тишко и телеведущая Анфиса Чехова прожили вместе больше трех лет. Пара постоянно расставалась и мирилась.
55-летний Владимир Тишко участвует в экстремальном шоу «Выживалити». На съемках проекта актер едва не расплакался, когда ему напомнили о болезненных отношениях с Анфисой Чеховой и их нерожденном ребенке.

«Я ее сам отвозил туда [на аборт]. Мы были там вместе в этот день. Решение, конечно, было. Немного катастрофическое… Единственное желание иметь ребенка, и такая ситуация возникла только с ней. Больше у меня такого желания не было. Наверное, отголоски и осколки этого прошлого, они торчат где-то вот здесь» — сказал Тишко иуказал на сердце.

Несколько лет назад Владимир признавался, как радовался беременности Анфисы, но телеведущая решила избавиться от ребенка, поскольку роман звезд был нестабильным. Тишко даже называл интим с Чеховой отвратительным.

Когда Владимир решил закончить отношения, у Анфисы, по его словам, случилась истерика.

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Легкомысленные женщины, мимолетные романы и спиртное: Почему Шена, дочь Шульгина и Валерии, не желает общаться с отцом?
13 марта 2025, 15:55

Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)

31-летняя певица Анна Шульгина, известная под псевдонимом Шена, часто упоминается в контексте того, что она родилась в обеспеченной семье. Её родители — продюсер Александр Шульгин и певица Валерия.
Как и полагается детям из обеспеченных семей, у девочки с самого рождения было много возможностей, в отличие от многих её сверстников. Она училась в престижной столичной школе с углубленным изучением ряда предметов.

После получения аттестата Анне практически гарантировали поступление в «Щуку», куда она и направилась. Это стало отличным стартом для её карьеры. Однако детство трудно было назвать беззаботным. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Почему Шена не общается с отцом?

Отец Анны Шульгиной, Александр, оказался человеком, который не знал меры в своих увлечениях — спиртное и мимолетные романы с легкомысленными женщинами стали для него привычным образом жизни. В одном из своих откровенных интервью Анна поделилась болезненной историей: в детстве, когда она страдала от ангины, отец не стеснялся приводить домой различных дам, совершенно не заботясь о том, как это может повлиять на его больную дочь.

Но это был лишь один из эпизодов её непростого детства. Анна также рассказала о панических атаках, которые преследуют её до сих пор. Она связывает их с атмосферой страха и агрессии, царившей в доме, где отец нередко проявлял жестокость и мог выгнать её на улицу в мороз в лёгкой одежде. Эти травмы стали частью её жизни, оставив глубокий след в душе.

К счастью, родители развелись, когда девочке было всего восемь лет. Однако обиды и раны, нанесённые в детстве, оказались слишком сильными. Сегодня Анна не может простить отца и старается избегать общения с ним, предпочитая оставить его в прошлом.

Анна Шульгина (Фото: Telegram-канал @SHENA)

Какие отношения у Шены с Иосифом Пригожиным

После развода с первым мужем, мама Анны, Валерия, вышла замуж за Иосифа Пригожина. Анна решила следовать по стопам матери и построить карьеру в шоу-бизнесе. Отношение Шены к отчиму всегда было тёплым — она считает его заменой отцу.

Пригожин мог бы легко помочь своей падчерице, сделав всего несколько звонков, чтобы обеспечить ей эфиры на телевидении в самых популярных программах. Это могло бы гарантировать ей успешное продвижение в карьере. Однако Анна предпочла самостоятельно пробиваться на музыкальный Олимп после окончания Щукинского училища.

Смена имени

Стоит отметить, что, несмотря на все трудности, Шена сохраняет оптимизм. Она не испытывает необходимости в деньгах и может заниматься творчеством исключительно ради собственного удовольствия.

Помимо музыкальной карьеры, Анна Шульгина активно участвует в различных телевизионных проектах и принимает участие в множестве музыкальных мероприятий.

В 2020 году она сменила паспорт и теперь официально носит имя Шена Александровна Шульгина. Люди, незнакомые с её историей, часто задаются вопросом о том, почему её родители выбрали для неё такое необычное имя.

Девушка выбрала это имя, чтобы дистанцироваться от своих знаменитых родителей и начать самостоятельную карьеру. Псевдоним пришёл ей во сне и вскоре стал её настоящим именем.

Личная жизнь

Девушка так и не вышла замуж. В какой-то момент она встречалась с пианистом Максимом Тарасовым, но Валерия и Иосиф Пригожин не поддерживали эти отношения, считая, что молодые люди не подходят друг другу. В своих социальных сетях дочь Валерии делится, что давно готова к браку и материнству, но пока не встретила своего идеального партнёра.

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«Боже, вторая Волочкова»: Виктория Боня столкнулась с оскорблениями от женщин после видео в купальнике
Виктория Боня столкнулась с оскорблениями от женщин после видео в купальнике
13 марта 2025, 15:04

Виктория Боня (Фото: Инстаграм* @victoriabonya)

Телеведущая и бывшая участница «Дома 2» Виктория Боня решила показать подписчикам свой новый купальник. Она совсем не ожидала, что после публикации видео столкнется с едким хейтом от женщин.
Комментировать обидные слова телеведущая не стала, но поделилась примерами в личном блоге.

«Прости господи», «Фууу», «Боже, вторая Волочкова», — отреагировали дамы на видео Бони, в котором экс-участница «Дома 2» позирует в новом купальнике.

Мужчины же, увидев подтянутое тело Виктории, сделали ей много комплиментов.

«Вау, какая суперфигура. А грудь же ваша настоящая?», «Хайкинг полезен для твоей фигуры, детка», «Чудо-женщина», — написали поклонники.

Бывшую соседку по телестройке поддержала и Алена Водонаева, опубликовавшая пост поддержки в своем Tелеграм-канале. Случившееся она называла «стандартной реакцией женщин на фотографии Виктории Бони в купальнике».

«И заметьте, это длится на протяжении 20 лет. Значит, все хорошо», — подчеркнула Водонаева.

Подписчицы Алены отметили, что у Виктории шикарная фигура, а те, кто пишет ей оскорбительные сообщения, просто завидуют.

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«Уже близок к отставке»: Нагиев с иронией отреагировал на присвоенный ему титул «главного сигма-боя» России

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«Уже близок к отставке»: Нагиев с иронией отреагировал на присвоенный ему титул «главного сигма-боя» России
Нагиев с иронией отреагировал на получение титула «главного сигма-боя» России
13 марта 2025, 14:44

Дмитрий Нагиев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актёр, теле- и радиоведущий и шоумен Дмитрий Нагиев был объявлен главным сигма-боем России по итогам опроса, проведённого школой английского языка Skyeng. Сам 57-летний артист с насмешливой иронией отнёсся к выбору респондентов.
В ходе исследования были опрошены более 1200 россиян, живущих в крупных городах страны, сообщает издание RTVI. Бывший ведущий шоу «Голос», «Окна», легендарный прапорщик Задов из передачи «Осторожно, модерн!», участник многих других теле- и кинопроектов уверенно занял первое место, набрав 23% голосов. Его назвали харизматичной личностью, одиночкой, не нуждающимся в общественном одобрении.

Вторым в споре за титул «главного сигма-боя» страны занял Егор Крид, за которого свои голоса отдали 20% опрошенных. Рэпер воспринимается российскими зрителями и слушателями как независимый артист, сам задающий тренды, а не следующий им. В пятёрку отечественных «сигма-боев» также вошли Константин Хабенский (11%), Данила Козловский (9%) и ещё один рэпер Баста (6%).

Дмитрий со свойственной ему насмешливой иронией оценил и результаты опроса, и самого себя в качестве «ведущего сигма-боя страны». Он признался, что не совсем понимает, является ли это признанием заслуг или намекает на скорую отправку «в утиль».

«Раньше меня признавали секс-символом, теперь вот стал "сигма-боем". Не вполне понимаю, это — повышение в рейтинге или же, в связи с возрастом, уже близко к отставке. Наверное, это всё же неплохо, несмотря на то, что раньше мы кричали от секса, а теперь всё чаще в моём возрасте — от душевных мук. Всё равно я признателен горожанам за высокую оценку моих мест общего пользования», — сказал Нагиев.

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#шоу
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Раскрыт размер наследства Евгения Петросяна
Наследники Петросяна получат шесть квартир и миллиард рублей
13 марта 2025, 14:34

Евгений Петросян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Лызлова)

Наследникам юмориста Евгения Петросяна достанется несколько объектов недвижимости в центре Москвы, сообщил Woman.ru.
Оказалось, что Петросян является владельцем по меньшей мере шести элитных квартир в столице.

«Квартира в Зачатьевском переулке площадью 512 квадратных метров и стоимостью более 500 миллионов рублей, две большие квартиры в Сеченовском переулке, две — на Ростовской набережной и квартира в Большом Кондратьевском переулке», — отметили авторы материала.

После расторжения брака с Еленой Степаненко Евгений получил половину их общего имущества. Петросяну досталось более одного млрд рублей.

Стоит напомнить, что юмориста есть две дочери (старшей исполнилось 56, а младшей — полтора года) и один пятилетний сын. Сейчас Петросян состоит в браке с 36-летней Татьяной Брухуновой. Многие фанаты артиста обвиняют супругу юмориста в том, что она вышла замуж за него лишь ради денег.

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Шутки о РФ, смертельная драка и суд с историком-расчленителем: куда пропал Евгений Понасенков*?
13 марта 2025, 14:33

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)

Историк и блогер Евгений Понасенков* начал проводить концерты за границей. Как проходят его выступления, где он сейчас находится и почему исчез, читайте в материале «Радио 1».

Шутки о РФ

По информации Telegram-канала «Редакция ШМЕЛЬ», после введения закона, запрещающего покупку рекламы у иностранных агентов, Евгений Понасенков* начал искать новые способы заработка.

В частности, ресурс опубликовал видео с его выступления на Кипре, где он шутил о России.

«Иноагент проводит концерты за границей (в этот раз на Кипре), демонстрируя свои таланты и обсуждая актуальные темы, связанные с Россией. Во время общения с залом Понасенков сообщил, что за значительную сумму проведет ужин с самыми преданными поклонниками», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Также источник отметил, что перед началом концерта Понасенков* с иронией спросил у зрителей, есть ли среди них представители силовых структур.

Понасенков* в своем посте в соцсетях выразил уверенность в грядущих негативных событиях. На это сообщение отреагировала фотомодель Алена Водонаева, написав: «Спасибо, маэстро, очень обнадеживает».

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)

Драка с участием Понасенкова*

7 июня в центре Москвы разразился трагический инцидент, когда Понасенков* и его друг Рамис Зарипов столкнулись с 55-летним Олегом Дибровым. По словам Понасенкова*, Дибров начал проявлять агрессию, не давая им пройти. В ответ на это Зарипов оттолкнул мужчину, что привело к его падению и серьезной травме.

Дибров был срочно госпитализирован, и врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать его состояние, однако через несколько дней он скончался, так и не придя в сознание. В отношении Зарипова изначально было возбуждено дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Однако, согласно информации Telegram-канала Baza, в конце декабря 2023 года обвинение было переквалифицировано на часть первую статьи 109 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы. Судебное разбирательство по этому делу ожидается в ближайшее время.

Почему Понасенков* судился с историком-расчленителем Соколовым

В начале декабря прошлого года стало известно о знаковом судебном решении: блогер и историк Понасенков* одержал победу над Олегом Соколовым, известным своим ужасным преступлением — убийством и расчленением аспирантки Анастасии Ещенко. Суд обязал Соколова выплатить Понасенкову* 320 тысяч рублей за присвоение его научных трудов.

По информации источников, блогер подал иск против бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, обвинив его в краже своих идей и концепций. Как сообщает пресса, Понасенков* остался удовлетворён решением суда, а его адвокаты уверены, что выплаты будут производиться ежемесячно из пенсии Соколова и его заработка в местах лишения свободы, если он найдет работу.

Стоит отметить, что это не первый судебный процесс между ними: ранее Понасенков* уже дважды выигрывал суды против Соколова, который на протяжении долгого времени отрицал все обвинения, выдвинутые блогером. Более того, Соколов даже утверждал, что действия Понасенкова* стали для него «психотравмирующим» фактором, который якобы толкнул его на страшный поступок.

Евгений Понасенков* (Фото: ВКонтакте @evgenyponasenkov)

Понасенков стал иноагентом

В ноябре 2023 года суд повторно отказал в исключении историка Понасенкова* из реестра иностранных агентов. Представитель Минюста заявил, что он записал более 30 видео о «превосходстве западной цивилизации».

В иске Понасенков* утверждал, что его поездки за границу не нарушают законы. На слушании отмечалось, что в его роликах он сравнивал Россию с европейскими странами, а также участвовали другие иноагенты. Ранее, в апреле 2023 года, Понасенков* уже обращался с просьбой снять статус иноагента, но суд отказал без объяснений.

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* внесен Минюстом России в реестр иноагентов.
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