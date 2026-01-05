«Я бы не смог без тебя»: Тимоти Шаламе публично признался в чувствах к Кайли Дженнер

05 января 2026, 18:39

Тимоти Шаламе заявил о любви к Кайли Дженнер и развеял слухи о расставании

Тимоти Шаламе (Фото: Instagram* / @tchalamet)

Тимоти Шаламе поставил эффектную точку в разговорах о возможном разрыве с Кайли Дженнер. Актёр публично признался возлюбленной в любви во время церемонии Critics Choice Awards, чем растрогал поклонников пары и окончательно развеял слухи. Об этом сообщает Page Six.





Получая награду за фильм «Марти Великолепный», Шаламе решил не ограничиваться стандартными словами благодарности. В финале речи он обратился к своему «партнёру», с которым, по его словам, он вместе уже три года. И хотя актёр не назвал имя напрямую, всем присутствующим было очевидно, о ком идёт речь.





«В заключение я хотел бы поблагодарить своего партнёра, с которым мы вместе уже три года. Я люблю тебя. Я бы не смог этого сделать без тебя. Спасибо тебе от всего сердца», — сказал Тимоти со сцены.