Жена Тимура Хайдарова предпочла обратиться к другому хирургу

Светлана Сильваши рассказала о новых пластических операциях
Светлана Сильваши (Фото: Instagram* / @silvashi_officiel)

Светлана Сильваши призналась в соцсетях, что после первой операции у супруга Тимура Хайдарова решилась на дополнительные процедуры у другого пластического хирурга.



По словам блогерши, всего она прошла четыре новые процедуры, чтобы добиться желаемого результата.

Светлана поделилась, что после того, как прооперировалась у Тимура, ей пришлось обратиться к другому специалисту, и только теперь она почувствала себя довольной.

При этом блогерша подчеркнула, что хотя осталась недовольна некоторыми результатами, здоровье и базовые функции лица в порядке.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
