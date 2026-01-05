Жена Тимура Хайдарова предпочла обратиться к другому хирургу
Светлана Сильваши рассказала о новых пластических операциях
Светлана Сильваши призналась в соцсетях, что после первой операции у супруга Тимура Хайдарова решилась на дополнительные процедуры у другого пластического хирурга.
По словам блогерши, всего она прошла четыре новые процедуры, чтобы добиться желаемого результата.
Светлана поделилась, что после того, как прооперировалась у Тимура, ей пришлось обратиться к другому специалисту, и только теперь она почувствала себя довольной.
При этом блогерша подчеркнула, что хотя осталась недовольна некоторыми результатами, здоровье и базовые функции лица в порядке.
