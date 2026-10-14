«Это обычная жизнь»: Валентина Алексеева ответила критикам, уставшим от её идеальной картинки

14 октября 2026, 16:08

Валентина Алексеева объяснила секрет своей продуктивности

Валентина Алексеева (Фото: Instagram* / @viallentinka)

Валентина Алексеева, обладательница титула «Мисс БРИКС-2026», ответила в проекте «Слово» на критику из-за демонстрации идеального образа жизни в социальных сетях. Модель часто получает негативные комментарии от пользователей, которые считают, что невозможно постоянно быть продуктивной и успевать абсолютно всё.





Алексеева уверена, что здоровые привычки, дисциплина и стремление к развитию не должны восприниматься как недостижимая роскошь. По её мнению, то, что она показывает подписчикам, — не искусственно созданный образ, а вполне обычная жизнь.





«В какой момент правильный образ жизни для людей стал чем-то несуществующим? Это не идеальная картинка, это обычная жизнь», — заявила Валентина.