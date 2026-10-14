«Это обычная жизнь»: Валентина Алексеева ответила критикам, уставшим от её идеальной картинки
Валентина Алексеева объяснила секрет своей продуктивности
Валентина Алексеева, обладательница титула «Мисс БРИКС-2026», ответила в проекте «Слово» на критику из-за демонстрации идеального образа жизни в социальных сетях. Модель часто получает негативные комментарии от пользователей, которые считают, что невозможно постоянно быть продуктивной и успевать абсолютно всё.
Алексеева уверена, что здоровые привычки, дисциплина и стремление к развитию не должны восприниматься как недостижимая роскошь. По её мнению, то, что она показывает подписчикам, — не искусственно созданный образ, а вполне обычная жизнь.
«В какой момент правильный образ жизни для людей стал чем-то несуществующим? Это не идеальная картинка, это обычная жизнь», — заявила Валентина.При этом модель подчеркнула, что её повседневность далека от постоянной демонстрации дорогих покупок. Она спокойно относится к бижутерии с маркетплейсов и не считает необходимым во всём выбирать исключительно люксовые вещи. Кроме того, из-за учёбы в медицинском вузе ей приходится выполнять и вполне будничную работу — например, мыть полы в государственных больницах.