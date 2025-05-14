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Назван предполагаемый отец детей экс-жены Джонни Деппа Эмбер Херд

Миллиардера Илона Маска назвали предполагаемым отцом детей актрисы Эмбер Херд
Эмбер Херд (Фото: Инстаграм* @amberheard)

Эмбер Херд (Фото: Инстаграм* @amberheard)

Миллиардер Илон Маск может быть биологическим отцом детей актрисы Эмбер Херд, передают «Страсти».
Сторонники различных теорий предполагают, что экс-супруга Джонни Деппа воспользовалась эмбрионами, которые были созданы еще во время романа с бизнесменом. После многочисленных судов с бывшим мужем Эмбер пропала из медиапространства, однако спустя время вернулась с новостью, что вновь стала мамой.

При помощи суррогатного материнства на свет появились близнецы Агнес и Оуэн. Примечательно, что Херд не стала раскрывать имя отца малышей. Пользователи Сети считают, что донором мог быть бизнесмен Илон Маск.

Стоит отметить, что миллиардер и актриса смогли расстаться друзьями, при этом Илон несколько лет назад признавался, что они до сих пор любят друг друга.

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Стало известно о планах бывшей жены Паши Техника
Ева Карицкая хочет эмигрировать в США
14 мая 2025, 19:15

Павел Ивлев (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginal)

Об эмиграции в США задумалась экс-супруга почившего рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук). Telegram-каналы публикуют скриншот поста блогерши в сети.
«Я все хочу сделать визу в США… Вообще, у кого какой опыт с миграцией в другую страну с ребенком, где комфортно и быстро адаптируешься. Может у кого есть такой опыт, поделитесь», — написала Карицкая.
Судя по реакциям, пользователи неоднозначно отреагировали на публикацию и все же больше тех, кто поддержал Карицкую в ее инициативе.

Паша Техник скончался в тайской больнице на 41-м году жизни в результате полиорганной недостаточности 4 апреля. Недавно экс-супруга исполнителя обратилась к его друзьям и попросила их приходить на могилу Техника таким образом, чтобы она об этом не знала, либо не приходить вообще.

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#россия
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#шоу-бизнес
#новости
#паша техник
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«Буллинг из-за неординарности»: Психолог раскрыла, почему Сергей Соседов выбрал профессию критика
Психолог Кардиакос: в детстве критиковали Соседова, а теперь он компенсирует
14 мая 2025, 19:08

Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Журналист, музыкальный критик, телеведущий Сергей Соседов известен своей эпатажностью и резкими высказываниями в сторону коллег по шоу-бизнесу. Откуда в нем желание критиковать, и правда ли, что он обречен на одиночество?
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» заявила, что личность Сергея Соседова — интересный случай.

«У Сергея есть своя уникальность, приобретенная изначально. Такое редко бывает: его особенный голос — высокий, манерный. Соответственно, в школе он мог подвергаться различного рода критическим высказываниям, буллингу по поводу неординарности. Это могло сформировать приверженность к однополой любви, потому что ребенку с чувством стыда трудно предложить себя противоположному полу как потенциального партнера», — сказала эксперт.

По словам психолога, стоит отметить крепкую привязанность критика к матери, которая могла создать некую важность женской фигуры на пьедестале в его жизни, потому-то для других места нет.

«Если он подвергался критике в детстве, то, вероятно, у него большая уязвимость и хрупкое эго, которое было компенсировано работой критика. То есть критиковали меня, теперь откритикую я, но уже на правах специалиста — точно и профессионально, не пустословно», — отметила Кардиакос.
Сергей Соседов (Фото: Телеграм @sergei_sosedovofficial)

Она добавила, что Соседов смог обрамить свою особенность в профессии, однако критичное отношение к жизни может трудно встраиваться в партнерские отношения, потому что там важна лояльность.

«Так или иначе, нас может раздражать партнер в каких-то сферах, а лояльность и толерантность играют большую роль в выстраивании партнерских отношений. Мы можем говорить, что, подружившись с критикой, и сделав ее своим преимуществом, он стал мешать себе выстраивать крепкие, теплые отношения. Если все силы положены на то, что человек зарабатывает, добивается, то потом он привыкает никому не уступать, ни с кем близко не взаимодействовать», — объяснила собеседница.

Анастасия Кардиакос сравнила подобное с разведенными людьми, которые прожили одни, им это понравилось, соответственно, встроиться в парный режим становится тяжело.

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#психолог
#звёзды
#человек
#психотерапевт
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«Превозносят наркомана. Это же дебилы»: отец Децла раскритиковал поклонников покойного Паши Техника
Отец Децла Толмацкий раскритиковал поклонников покойного Паши Техника
14 мая 2025, 18:55

Александр Толмацкий (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Российский продюсер Александр Толмацкий, отец покойного рэпера Децла, обрушился с критикой на поклонников Паши Техника, посетивших его похороны. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«У меня вызывают страшный негатив ребята, которые хайпятся на истории с запрещенными веществами. Особенно в свете последних событий, когда наркомана превозносят и делают из него идола — это отвратительно!», — возмутился Толмацкий.
Также он подчеркнул опасность восхваления рэпера среди молодежи:
«За ним же идет молодое поколение, а это самое страшное, что может произойти. Вклад чего [он внес в индустрию]? Продажи наркотиков?»
Кроме того, Толмацкий провел параллель с судьбой собственного сына:
«К тому, что мой Кирилл дожил всего до 35 лет, привели его вредные привычки!»
Однако особое недовольство у продюсера вызвала медийная шумиха вокруг похорон Паши Техника:
«Вы посмотрите, кто был на похоронах? Это же дебилы! И дебилы те, кто прямую трансляцию вел! Я бы прошелся по этим СМИ с совковой лопатой и оштрафовал за пропаганду наркотиков».
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МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова
#сми
#паша техник
#рэп
#музыкант
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МВД объявило в розыск блогера-миллионника Гасанова
МВД объявило в розыск по уголовной статье блогера-миллионника Гасанова
14 мая 2025, 18:25

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram*/gusein.gasanov)

Блогер-миллионник Гусейн Гасанов объявлен в розыск по уголовному делу за отмывание денежных средств. Об этом сообщили в МВД РФ.
Гасанов заочно арестован и объявлен в розыск. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В настоящее время блогер находится не в России. Ему может грозить семь лет колонии.

В июне прошлого года ФНС подала иск в суд против блогера — за долги на почти 145 млн рублей. После счета его компаний были заблокированы.

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*Запрещен в РФ
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Экс-жена Авербуха отреагировала на его интервью Собчак: «его проблемы, честно говоря»
Aif.ru: Лобачева заявила, что слова Авербуха о ней являются его проблемами
14 мая 2025, 18:19

Ирина Лобачева и Илья Авербух (Фото: РИА Новости/Александр Вильф)

То, что фигурист Илья Авербух говорит в своих интервью — его проблемы, заявила Aif.ru экс-супруга спортсмена Ирина Лобачева. Так она отреагировала на его слова о ней в интервью журналистке Ксении Собчак.
«У меня все отлично, работаю на Шоссе Энтузиастов в торговом центре, где есть каток, тружусь в одном из клубов. С сыном общаюсь. Он сегодня отдельно живет, снимает квартиру. Сейчас его нет в Москве, он на стажировке. То, что Илья обо мне сказал, это его проблемы, честно говоря», — прокомментировала Лобачева.
В частности, в недавнем интервью Илья Авербух был благодарен Лобачевой за прожитые с ним годы. Кроме того, по словам фигуриста, их сын Мартин давно живет с ним. Когда представители прессы связались с Лобачевой, она была удивлена.

До этого об Ирине Лобачевой писали лишь негатив, говоря об ее алкогольной зависимости, да и сама женщина в основном отмалчивалась, упоминая о проблемах со здоровьем. В СМИ была информация, что экс-супруги разошлись из-за работы и измен Авербуха.

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#мир
#россия
#звёзды
#новости
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