Назван предполагаемый отец детей экс-жены Джонни Деппа Эмбер Херд

Эмбер Херд (Фото: Инстаграм* @amberheard)
Миллиардер Илон Маск может быть биологическим отцом детей актрисы Эмбер Херд, передают «Страсти».
Сторонники различных теорий предполагают, что экс-супруга Джонни Деппа воспользовалась эмбрионами, которые были созданы еще во время романа с бизнесменом. После многочисленных судов с бывшим мужем Эмбер пропала из медиапространства, однако спустя время вернулась с новостью, что вновь стала мамой.
При помощи суррогатного материнства на свет появились близнецы Агнес и Оуэн. Примечательно, что Херд не стала раскрывать имя отца малышей. Пользователи Сети считают, что донором мог быть бизнесмен Илон Маск.
Стоит отметить, что миллиардер и актриса смогли расстаться друзьями, при этом Илон несколько лет назад признавался, что они до сих пор любят друг друга.
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*Запрещен в РФ
При помощи суррогатного материнства на свет появились близнецы Агнес и Оуэн. Примечательно, что Херд не стала раскрывать имя отца малышей. Пользователи Сети считают, что донором мог быть бизнесмен Илон Маск.
Стоит отметить, что миллиардер и актриса смогли расстаться друзьями, при этом Илон несколько лет назад признавался, что они до сих пор любят друг друга.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова