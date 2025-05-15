рэпер Offset (Фото: Instagram*, @offsetyrn)
Рэпер Offset начал учить русский язык перед концертом в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Уточняется, что музыкант готовит речь на русском языке в качестве извинений из-за двойного переноса концерта. Перенос произошел по причине конфликта с лейблом, который боится отпускать рэпера в Россию из-за риска репутационных потерь.
В результате выступление все же состоится. Концерт запланирован на 14 июня совместно с Lil Pump.
Напомним, переговоры с рэпером Offset о проведении концерта велись с осени 2024 года.
Читайте также:
Рэпер Offset попросил устроить экскурсию в Кремль, как приедет в Москву
Экс-возлюбленная P. Diddy обвинила его в извращениях
Канье Уэст в Японии угнал велосипед местного папарацци
*Запрещен в РФ
В результате выступление все же состоится. Концерт запланирован на 14 июня совместно с Lil Pump.
Напомним, переговоры с рэпером Offset о проведении концерта велись с осени 2024 года.
Читайте также:
Рэпер Offset попросил устроить экскурсию в Кремль, как приедет в Москву
Экс-возлюбленная P. Diddy обвинила его в извращениях
Канье Уэст в Японии угнал велосипед местного папарацци
*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова