Том Круз отвез возлюбленную Ану де Армас в аэропорт за 1 млн рублей

Фото: iStock/Chalabala
Актер Том Круз потратил почти 1 млн рублей на то, чтобы отвезти свою возлюбленную Ану де Армас из центра Лондона в аэропорт Хитроу. Об этом информирует The Sun со ссылкой на источник.
Звезда фильма «Миссия невыполнима» арендовал вертолет стоимостью 4 тыс 850 фунтов стерлингов, после чего потратил еще 3 тыс 812 фунтов стерлингов ради размещения избранницы в VIP-зале. Согласно информации источника, поездка обошлась артисту в 8 тыс 662 фунта стерлингов (около 1 млн рублей).
Примечательно, что стоимость поездки в аэропорт более чем в два раза превысила цену за билет Аны де Армас.
Напомним, слухи о романе знаменитостей появились в феврале текущего года.
Читайте также:
Сын Шварценеггера заявил, что смог сбросить 14 кг из-за отказа от одного продукта
Экс-солистка Serebro показала своего избранника
«Веселое свидание»: Меган Маркл показала редкие интимные кадры с принцем Гарри
Примечательно, что стоимость поездки в аэропорт более чем в два раза превысила цену за билет Аны де Армас.
Напомним, слухи о романе знаменитостей появились в феврале текущего года.
Читайте также:
Сын Шварценеггера заявил, что смог сбросить 14 кг из-за отказа от одного продукта
Экс-солистка Serebro показала своего избранника
«Веселое свидание»: Меган Маркл показала редкие интимные кадры с принцем Гарри
Екатерина Коршунова