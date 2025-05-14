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Том Круз отвез возлюбленную Ану де Армас в аэропорт за 1 млн рублей

The Sun: актер Том Круз потратил 1 млн рублей, чтобы отвезти де Армас в аэропорт
Фото: iStock/Chalabala

Фото: iStock/Chalabala

Актер Том Круз потратил почти 1 млн рублей на то, чтобы отвезти свою возлюбленную Ану де Армас из центра Лондона в аэропорт Хитроу. Об этом информирует The Sun со ссылкой на источник.
Звезда фильма «Миссия невыполнима» арендовал вертолет стоимостью 4 тыс 850 фунтов стерлингов, после чего потратил еще 3 тыс 812 фунтов стерлингов ради размещения избранницы в VIP-зале. Согласно информации источника, поездка обошлась артисту в 8 тыс 662 фунта стерлингов (около 1 млн рублей).

Примечательно, что стоимость поездки в аэропорт более чем в два раза превысила цену за билет Аны де Армас.

Напомним, слухи о романе знаменитостей появились в феврале текущего года.

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Елена Темникова в долгах: налоговые проблемы и арест имущества мужа
Елена Темникова задолжала налоговой более полутора миллиона рублей
14 мая 2025, 12:14

Елена Темникова (Фото: Инстаграм* @lenatemnikovaofficial)

У Елены Темниковой обнаружили большой долг перед налоговой. Как сообщает телеграм-канал SHOT, задолженность перед ФНС составила 1 миллион 720 тысяч рублей. Если она не будет погашена, счета певицы заблокируют.
Однако проблему можно решить всего за одно выступление — гонорар экс-солистки группы Serebro составляет 5,5 млн рублей. Остальной райдер тоже приличный: двухместный люкс с террасой и балконом в пятизвездочном отеле и оплаченный мини-бар, Maybach не старше 2019 года.

Кроме того, с финансовыми проблемами ранее столкнулся и супруг Темниковой. После ряда исков от банков на его имущество наложили арест. Потом выяснилось, что у должника ничего нет, и в начале апреля 2025 года исполнительное производство закрыли. В настоящее время его долг оценивается приблизительно в 800 тысяч рублей.

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«Хорошо, что она тебя бросила — иначе бы убила»: почему приемная мать Николая Перминова вернула его в детдом?
14 мая 2025, 12:12

Николай Перминов (Фото: instagram*/nikolayperminov_official)

Николай Перминов запомнился зрителям своей мужественной внешностью и харизмой, благодаря чему органично вписывался в криминальные драмы, боевики и психологические триллеры. Однако мало кто знает, что его собственная биография по драматизму может соперничать с самыми острыми сюжетами кинофильмов. Подробнее в материале «Радио 1».

Отказ, боль и сиротство


Будущий актер родился 11 мая 1971 года в посёлке Ягодное Магаданской области. Его мать, Зинаида Толстова, отказалась от младенца почти сразу после родов. Мальчика определили в дом малютки, а в восемь месяцев его взяла на воспитание приёмная семья. Однако спустя два года малыша вернули в детский дом, обвинив в «умственной отсталости» — якобы на этом настаивал участковый педиатр, ошибочно заподозривший у мальчика синдром Дауна.

Воспоминания Перминова о детстве — это в первую очередь страх и одиночество. Воспитатели солгали ребёнку, что его мать умерла при родах, а жестокие правила детдома оставили глубокую психологическую травму. Он вспоминал так называемые «чёрные четверги», когда старшие воспитанники устраивали «расправы» над младшими.

Однажды друг Николая попытался сбежать, чтобы увидеть мать, и трагически погиб под автобусом. Перминова наказали просто за то, что он дал ему куртку. После этого он сам не раз пытался сбежать, выживая на улице благодаря случайной еде и подаяниям.

От паркетчика до актёра


После восьмого класса Николая вместе с другими воспитанниками детдома перевели в Ленинград — учиться в ПТУ на столяра-паркетчика. Но парень мечтал не о станке, а о сцене. Он часто ходил в кино и впервые попал на съёмочную площадку «Ленфильма» в 14 лет — в массовку. Тогда же он познакомился с девушкой по имени Валентина, которая позже стала его женой.

Сразу после свадьбы Перминов отправился служить в армию. Вернувшись, попытался наладить семейную жизнь, но брак не выдержал. Валентина уехала на Украину, а Николай несколько раз пытался вернуть отношения, но безуспешно — её родные его не принимали.

Позже Перминов решил посвятить себя хореографии — это было одним из немногих светлых увлечений ещё в детдоме. Он добился успеха в танцах, создал собственную студию, а его коллектив выступал даже в Лас-Вегасе с программой Men of Russia. Однако душа требовала большего — и Николай поступил в Щепкинское училище, а также обучался в Театре Ролана Быкова.

Николай Перминов (Фото: кадр из программы на телеканале «Спас»)

С 2007 года Перминов начал получать роли в телепроектах. Его дебют состоялся в сериале «Паутина», а затем последовали «Глухарь», «Карпов», «Мент в законе». Настоящую узнаваемость принесла роль адвоката Тугаева в «Тайнах следствия».

Семейные драмы и внезапное отцовство


После 23 лет разлуки Николай узнал, что у него есть взрослый сын — Андрей. Об этом ему сообщил сам молодой человек, прислав старые фотографии отца из армии. Оказалось, Валентина скрывала беременность и воспитывала сына одна. Андрей уже был женат и воспитывал двоих детей, так что Перминов внезапно стал и отцом, и дедом.

При этом Валентина утверждала, что в молодости Николай жестоко обращался с ней, из-за чего и оборвались отношения. Позже у актера родился еще один сын, Александр, от второго брака с женщиной по имени Людмила. Несмотря на развод, Перминов помогал бывшей семье, но с сыном тесной связи так и не возникло.

Ещё одни сложные отношения у него были с Викторией Почекуниной, которая родила ребенка и утверждала, что от Перминова. В 2020 году она обвинила актера в избиении, а он в ответ рассказал, что узнал о её романе с другим мужчиной и, потеряв контроль, оттолкнул её. ДНК-экспертиза позже показала, что он не был отцом её ребёнка.

Николай Перминов (Фото: кадр из программы на телеканале Тео-ТВ)

Поиск корней


В 2017 году Николай решился узнать правду о своём происхождении. Он нашёл родную сестру Анну, которая рассказала, что их мать умерла в начале 2000-х. Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла алкоголем, а отцов у детей не было — по крайней мере, их никто не знал. Анну тоже сдали в детдом, но её забрала бабушка.

Позже Перминов встретился с приёмной матерью Светланой, которая в своё время вернула его в детский дом. По документам, мальчик поступил туда весь в синяках. Спустя десятилетия актёр увидел женщину, которая когда-то издевалась над ним, и испытал к ней жалость. Светлана тогда сказала: «Сынок, зачем тебе всё это? Живи дальше». Это была их последняя встреча. Позже её приёмная дочь призналась Николаю: «Хорошо, что она тебя бросила — иначе бы убила».

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«Буду самым счастливым человеком»: жена Петросяна раскрыла главную мечту после Дня Победы
Брухунова мечтает увидеть парад Победы с трибуны
14 мая 2025, 12:09

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян (Фото: Instagram*/bruhunova)

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова мечтает увидеть парад Победы с трибуны. По ее словам, это «мечта всех мечт». Звезда поделилась откровением в соцсетях. Сетевая знаменитость подчеркнула, что эта мечта «в дополнение ко всем тем, которые были прежде».
«Я очень мечтаю увидеть парад Победы с трибуны. Буду прилагать максимум усилий для того, чтобы однажды она исполнилась. А если удастся побывать еще и с Ваганом, ну, наверное, я буду самым счастливым человеком на планете. Так что начинаю мечтать», — сказала Брухунова.
Чуть больше недели назад женщина переживала на фоне маленького количества лайков под ее постами при больших просмотрах. Пользователи по-разному отреагировали на переживания блогера.

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Экс-возлюбленная P. Diddy обвинила его в извращениях
Экс-возлюбленная P. Diddy Кэсси Вентура дала против него показания в суде
14 мая 2025, 11:50

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Рэпера Шона Комбса (P. Diddy) обвинила в извращениях его бывшая возлюбленная Кэсси Вентура. Как уточняют журналисты, женщина дала показания в суде. Вентура стала встречаться с 36-летним исполнителем в 19-летнем возрасте. По ее признанию, она была «безумно влюблена», а затем «ужасно боялась» звезду.
По словам Вентуры, Комбс часто бил ее для запугивания, а иногда и разбрасывал оружие по дому. Кроме того, Кэсси не могла отказаться от извращенных видов секса, которые предлагал рэпер. Он полностью контролировал девушку.

Вентура заключила, что вечеринки длились от 36 до 72 часов, а самая долгая была на протяжении четырех дней. На каждой из них использовалось не менее десяти бутылок детского масла и запрещенные вещества.

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#мир
#сша
#рэп
#суд
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«Ничего из себя не представляет»: Юрий Лоза резко высказался о Клаве Коке
Юрий Лоза боится оказаться на одной сцене с Клавой Кокой из-за ее вокала
14 мая 2025, 11:47

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Юрий Лоза в очередной раз раскритиковал творчество Клавы Коки. Исполнитель считает, что она незаслуженно прославилась на всю страну, а также наотрез отказывается выступать вместе с ней.
По его мнению, вокальные данные певицы слишком слабы.
«Я умею петь, а она нет. Как мы будем с ней работать? Не хочу я петь с ней, не хочу давать ей песен. Человек, который не умеет петь, ничего из себя не представляет», — категорично высказался композитор.
Кроме того, музыкант отметил, что большую часть жизни посвятил сцене, потому он, в отличие от Клавы Коки, заслужил признание публики.
«Зачем я буду выходить на сцену с Клавой Кокой? Я 55 лет на сцене, я заслужил право стоять на ней. Что сделала она? Ручками махала?» — возмутился музыкальный критик.
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