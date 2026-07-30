«Это больно»: Мария Машкова высказалась о переезде в США

30 июля 2026, 21:19

Мария Машкова рассказала о переживаниях из-за потери дома и разрыве с отцом

Мария Машкова (Фото: Instagram* @masha_mashkova_official)

41-летняя дочь народного артиста Владимира Машкова, актриса Мария Машкова, которая сейчас живёт в США, опубликовала в своём личном блоге откровенный пост. В нём артистка рассказывает о внутренних переживаниях, связанных с эмиграцией.





Мария призналась, что её особенно сильно тревожит мысль о том, что она может навсегда потерять дом после того, как покинула Россию. Помимо этого, из-за расхождений во взглядах знаменитость перестала общаться с отцом.

«Вот уже пятый год мне не даёт покоя одна и та же мысль. Почему мы так боимся цены выбора и почти не боимся цены отказа выбирать? Когда мы совершаем настоящий выбор в жизни, мы почти всегда сталкиваемся с потерей, с ценой. Иногда это потеря человека, иногда — дома, иногда — работы, иногда просто жизни, которую ты любил», — призналась Машкова.