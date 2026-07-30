«Никогда не признавала»: Лерчек отвергла обвинения по делу о выводе 250 млн
Лерчек не признала вину по делу о незаконном переводе средств в ОАЭ
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не признала вину в незаконном выводе денег в ОАЭ. Об этом РИА Новости сообщил участник процесса.
30 июля Гагаринский суд возобновил рассмотрение уголовного дела Валерии. Ранее процесс приостановили из-за болезни Чекалиной. Сейчас судья закрыл заседание по ходатайству защиты, оно длится более трёх часов.
«Она никогда вину не признавала», — отметил собеседник агентства.Напомним, что в феврале у блогера обнаружили рак желудка четвёртой стадии. В марте суд приостановил дело о выводе более 250 миллионов рублей по подложным документам до её выздоровления и заменил домашний арест на запрет определённых действий.
Накануне прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения и вернуть Лерчек под домашний арест — выяснилось, что на её имя приобрели билеты на поезд в Санкт-Петербург и обратно в Москву в мае.