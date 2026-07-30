«Никогда не признавала»: Лерчек отвергла обвинения по делу о выводе 250 млн

30 июля 2026, 19:41

Лерчек не признала вину по делу о незаконном переводе средств в ОАЭ

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не признала вину в незаконном выводе денег в ОАЭ. Об этом РИА Новости сообщил участник процесса.





30 июля Гагаринский суд возобновил рассмотрение уголовного дела Валерии. Ранее процесс приостановили из-за болезни Чекалиной. Сейчас судья закрыл заседание по ходатайству защиты, оно длится более трёх часов.

«Она никогда вину не признавала», — отметил собеседник агентства.