«Наслаждаюсь этим»: Анна Седокова ответила на обвинения в пошлости

30 июля 2026, 21:05

Анна Седокова объяснила, почему носит латекс и публикует фото в белье

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова в своём блоге дала резкий ответ подписчику, который обвинил её в пошлости.





Поклонник упрекнул артистку в неискренности и заявил, что она будто бы хочет казаться целомудренной, хотя ведёт себя иначе.

«В этом вся ваша суть, Анна. Вы пытаетесь играть недотрогу, девушку, которой важна душа, родство душ, пытаетесь избавиться от образа ш***», — написал ей пользователь.

«Я не пытаюсь никого играть. Я кто? Как вы там сказали? Пошлая, да? И пытаюсь от этого избавиться? Именно поэтому ношу латекс и пощу фото в белье? Я наслаждаюсь этим», — заявила Анна.