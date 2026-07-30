«Происходит шатание»: Стала известна причина резкой смены репертуара Савичевой
Продюсер Рудченко: рок-композиции Савичевой — это способ подняться в рейтингах
Продюсер Павел Рудченко оценил смену музыкального направления Юлии Савичевой и её обращение к рок-материалу.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что певица намеренно экспериментирует со стилем, чтобы расширить слушательскую базу и подняться в рейтингах.
«Возможно, она внутренне не созрела к конкретному образу, поэтому происходит шатание: от крайне попсовых до тяжёлых роковых вещей. Когда Савичева стала понятным артистом, она пробует показать себя настоящую. Возможно, как творческий человек, который не определился с конкретной концепцией, она смотрит на то, насколько зритель поймёт её», — пояснил продюсер.Рудченко допускает, что подобные метания могут отпугнуть прежних поклонников, но одновременно способны привлечь новую аудиторию. Сейчас исполнительница, по его словам, находится в активной фазе творческого поиска и пробует разные варианты, чтобы закрепиться на вершине чартов.