«Происходит шатание»: Стала известна причина резкой смены репертуара Савичевой

30 июля 2026, 20:11

Продюсер Рудченко: рок-композиции Савичевой — это способ подняться в рейтингах

Юлия Савичева (Фото: Telegram @yuliasavicheva)

Продюсер Павел Рудченко оценил смену музыкального направления Юлии Савичевой и её обращение к рок-материалу.





В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что певица намеренно экспериментирует со стилем, чтобы расширить слушательскую базу и подняться в рейтингах.

«Возможно, она внутренне не созрела к конкретному образу, поэтому происходит шатание: от крайне попсовых до тяжёлых роковых вещей. Когда Савичева стала понятным артистом, она пробует показать себя настоящую. Возможно, как творческий человек, который не определился с конкретной концепцией, она смотрит на то, насколько зритель поймёт её», — пояснил продюсер.