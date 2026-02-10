«Какой правильный выбор я сделала»: Серябкина рассказала о браке с мужем
Ольга Серябкина откровенно поделилась секретами счастливого брака и рассказала, как ей с мужем удаётся не утонуть в бытовой рутине. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, ключевую роль в поддержании романтики играет супруг Георгий Начкебия, за что она ему особенно благодарна.
Артистка уверена, что после свадьбы отношения только начинаются, а расслабляться в них — большая ошибка. Серябкина подчеркнула, что важно сохранять ощущение влюблённости и не превращать брак в бесконечный режим и суету.
Певица призналась, что чаще всего именно Георгий спонтанно вытаскивает её на свидания, прогулки и небольшие совместные приключения. В такие моменты Серябкина каждый раз убеждается, что сделала правильный выбор спутника жизни.
Напомним, Ольга Серябкина вышла замуж за бизнесмена Георгия Начкебию в 2020 году. Пара воспитывает четырёхлетнего сына Луку и редко делится подробностями личной жизни, предпочитая сохранять семейное счастье вдали от лишнего внимания.
