«Какой правильный выбор я сделала»: Серябкина рассказала о браке с мужем

10 февраля 2026, 19:31

Ольга Серябкина призналась, как им с супругом удаётся сохранять романтику

Ольга Серябкина (Фото: Instagram* / @seryabkina)

Ольга Серябкина откровенно поделилась секретами счастливого брака и рассказала, как ей с мужем удаётся не утонуть в бытовой рутине. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».