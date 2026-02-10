10 февраля 2026, 19:43

Врач Елена Малышева призвала запретить диагноз «панические атаки»

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Врач и телеведущая Елена Малышева призвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале запретить ставить диагноз «панические атаки».





Участница программы поделилась с Малышевой и ее коллегами историей о том, как она упала в обморок. По словам девушки, перед обмороком она почувствовала сильный приступ панической атаки.





«Все объясняется паническими атаками. Этот диагноз уже надо запретить», — возмутилась врач.