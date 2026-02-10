Малышева призвала запретить диагноз «панические атаки»
Врач и телеведущая Елена Малышева призвала в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале запретить ставить диагноз «панические атаки».
Участница программы поделилась с Малышевой и ее коллегами историей о том, как она упала в обморок. По словам девушки, перед обмороком она почувствовала сильный приступ панической атаки.
«Все объясняется паническими атаками. Этот диагноз уже надо запретить», — возмутилась врач.
Малышева выразила мнение, что обмороки у девушек часто вызваны не паническими атаками, а ограничениями в питании или приёмом мочегонных средств. По словам доктора, это приводит к резкому снижению уровня сахара в крови, что и становится причиной обморока.
