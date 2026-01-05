«Это будет что-то новое»: Виктория Боня воссоединилась с отцом дочери
Виктория Боня рассказала, что её отношения с Алексом Смерфитом стали теплее
Виктория Боня поделилась в соцсетях личными изменениями в жизни и рассказала, что вновь сблизилась с отцом своей дочери Анджелины — Алексом Смерфитом.
Напомним, пара рассталась ещё в 2017 году, несмотря на то что в 2012-м у них родилась дочь.
По словам Виктории, именно начало нового года стало для неё символичной точкой отсчёта. Блогер призналась, что отношения с бывшим возлюбленным постепенно менялись и теперь вышли на новый, более тёплый уровень.
«Я хотела рассказать об этом именно в новом году. Потому что для меня это будет что-то новое, и для наших отношений с Алексом это будет тоже что-то новое, и вообще для нашей семьи. Мы решили объединиться, потому что мне кажется, что прошло не знаю сколько лет уже, когда мы расстались, был какой-то момент, что мы так рассоединились. Но сейчас я вижу, как у нас отношения становятся все теплее и теплее», — поделилась Боня.Виктория также рассказала, что планирует запустить семейное реалити-шоу, посвящённое их жизни с дочерью. Инициативу она обсудила с Алексом лично во время встречи в Лондоне.
Поклонники уже гадают, означает ли это примирение не только ради дочери, но и возможный новый виток в отношениях пары.