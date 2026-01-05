«С моим бойфрендом»: Гузеева опровергла слухи о разводе с мужем

05 января 2026, 11:37

Лариса Гузеева опровергла слухи о разводе с Игорем Бухаровым

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Лариса Гузеева дала понять, что слухи о её разводе с Игорем Бухаровым не имеют ничего общего с реальностью.





Телеведущая опубликовала видео, в котором вместе с супругом и их собакой Жужей отправилась в автомобильное путешествие.



В ролике Гузеева с привычной иронией представила мужа как бойфренда.





«Мы едем в Карелию на зимнюю рыбалку с моим бойфрендом Игорем Олеговичем», — сказала она, чем окончательно развеяла разговоры о разладе в семье.