«С моим бойфрендом»: Гузеева опровергла слухи о разводе с мужем
Лариса Гузеева опровергла слухи о разводе с Игорем Бухаровым
Лариса Гузеева дала понять, что слухи о её разводе с Игорем Бухаровым не имеют ничего общего с реальностью.
Телеведущая опубликовала видео, в котором вместе с супругом и их собакой Жужей отправилась в автомобильное путешествие.
В ролике Гузеева с привычной иронией представила мужа как бойфренда.
«Мы едем в Карелию на зимнюю рыбалку с моим бойфрендом Игорем Олеговичем», — сказала она, чем окончательно развеяла разговоры о разладе в семье.Напомним, Лариса Гузеева и Игорь Бухаров состоят в браке с 1999 года и воспитывают 25-летнюю дочь Ольгу. В последнее время в Сети активно обсуждались слухи о расставании пары — некоторые источники даже утверждали, что супруги якобы разошлись ещё в 2019 году. Однако свежие кадры из совместной поездки ясно дают понять: в семье Гузеевой всё в порядке.