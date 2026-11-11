«Устранили магией»: Продюсер Дворцов раскрыл жуткую версию смерти Сергея Соседова
Продюсер Дворцов назвал чёрную магию возможной причиной смерти Сергея Соседова
Продюсер Сергей Дворцов заявил, что музыкального критика Сергея Соседова могли устранить с помощью чёрномагических практик.
В беседе с Общественной Службой Новостей Дворцов сообщил, что в шоу-бизнесе часто применяют разные методы борьбы «с неугодными».
«Кто-то захотел устранить Сергея и использовал для этого магию. Я считаю, что Соседову просто сделали порчу на смерть. Сейчас найдётся очень много скептиков, но я знаю, о чём я говорю, потому что сам не раз через такое проходил. В шоу-бизнесе людей могут устранять и использовать абсолютно любые методы. Кстати, магия — один из инструментов устранения любого неугодного оппонента», — сказал эксперт.Он порекомендовал близкому окружению Соседова, помимо обращения в следственные органы, которые продолжают расследовать причины таинственной смерти артиста, узнать у других специалистов, какова вероятность того, что его убили с помощью колдовства.