«Буду абсолютно другой»: Дана Борисова назвала дату новой пластической операции

11 ноября 2026, 15:30

Дана Борисова сообщила о планах на абдоминопластику в январе

Дана Борисова (Фото: Instagram* @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова готовится к новой пластической операции. Она объяснила, что именно её не устроило во внешности на этот раз.





В беседе с Общественной Службой Новостей Борисова заявила, что после просмотра очередного проекта с её участием у неё возникли претензии к собственной фигуре.

«Я заметила, что у меня диастаз, то есть расхождение мышц брюшной области. В связи с этим я хочу сделать себе абдоминопластику. Я, конечно, понимаю, что экран прибавляет лишние 5-7 килограммов, но там явно все 10-15, если смотреть на меня», — сказала телеведущая.

«Уже в январе я буду с новой фигурой и вернусь в свои проекты абсолютно другой», — сказала звезда.