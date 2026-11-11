Раскрыты последние слова Лидии Федосеевой-Шукшиной
Актриса Бокашевская: Федосеева-Шукшина перед смертью просила дочерей помириться
Актриса Галина Бокашевская рассказала, что Лидия Федосеева-Шукшина перед смертью попросила дочерей Марию и Ольгу помириться.
В беседе с изданием «Абзац» Галина Анатольевна сообщила, что артистка очень хотела, чтобы наследницы прекратили конфликт.
«Она так и сказала: как я хочу, чтобы дочки помирились», — отметила Бокашевская.Помимо этого, актриса заявила, что встречалась с Марией Шукшиной на фестивале в Волгограде. Тогда Бокашевская призывала её наладить отношения с сестрой на фоне ухудшения состояния матери.
Ранее сообщалось, что дочери актрисы Мария и Ольга Шукшины поддерживали друг друга во время похорон матери. Во время отпевания сестры стояли по разные стороны от гроба и не поздоровались. Однако из храма они вышли под руку, хотя так и не поговорили.