«Это будет мой рекорд»: Юлия Барановская почти сутки провела в небе

03 февраля 2026, 12:43

Юлия Барановская провела в небе более 24 часов

Юлия Барановская (Фото: Instagram* / @baranovskaya_tv)

Юлия Барановская рассказала подписчикам своего Telegram-канала о крайне затяжном перелёте, который, по её словам, стал личным рекордом.





В общей сложности телеведущая провела в воздухе около 24 часов без полноценного выхода из самолёта.



Маршрут оказался непростым: сначала Юлия летела из Антарктики в Пунта-Аренас, затем — в Буэнос-Айрес. Прямого рейса между этими городами не было, но, как отметила Барановская, ситуацию спас самолёт новых знакомых. Далее последовал перелёт из Буэнос-Айреса в Стамбул с технической остановкой в Сан-Паулу — при этом телеведущая подчеркнула, что самолёт она не покидала. Финальной точкой маршрута стала Москва.





«2 + 4 + 2,2 + 12 + 4 = 24,2 часа в небе», — подсчитала Юлия, добавив, что к этому времени ещё стоит прибавить часы ожидания и пересадок.