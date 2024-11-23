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«Это пиар-ход»: 26-летняя Разият Салахова прокомментировала помолвку с Гуфом

Невеста Гуфа 26-летняя Разият Салахова о помолвке: Это пиар-ход наш
Гуф/Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Гуф/Алексей Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Российский рэпер Гуф в пятницу сделал предложение своей 26-летней возлюбленной Разият Салаховой прямо во время концерта в Москве. Девушка опубликовала видео в своих соцсетях и ответила на вопросы подписчиков.
«Я просто говорил, что не женюсь никогда больше, я хочу жениться опять», – заявил певец прямо на сцене.
Девушка в комментариях к видео прокомментировала обвинения в том, что их роман якобы распиарен. «Реально. Это пиар-ход наш», – пошутила Разият. После, уже более серьёзно, она добавила, что предложение её сделал не Алик – неадекватное альтер-эго певца, – а лично Алексей Долматов (настоящее имя исполнителя).



Затем Салахова решила запутать своих подписчиков, отметив под одним из комментариев, что тоже верит в возвращение Гуфа к экс-супруге Айзе-Лилуне Ай. А на вопрос о том, приняла ли она предложение, ответила, что из-за шока ничего не смогла сказать.

Позднее Telegram-канал SHOT писал, что по окончании концерта Гуф и его возлюбленная сели в автомобиль, прокатились по Москве и поехали в клинику, где рэпер проходит курс лечения от наркотической зависимости.

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