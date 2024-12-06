SHOT: Гуфу смягчили меру пресечения и отпустили под подписку после драки

Алексей Долматов (Guf) (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)
Меру пресечения смягчили исполнителю Алексею Долматову (Гуф), пишет SHOT. Авторы публикации уточнили, что рэпера отпустили под подписку о невыезде. Перед этим для него действовал запрет на определенные действия.
Со знаменитости также сняли электронный браслет. Против Долматова открыли уголовное дело по статье о грабеже с применением насилия. По версии следствия, он избил сотрудника полиции в подмосковной Апрелевке, забрав телефон полицейского. Возможное наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который числился в федеральном розыске по статье о хранении запрещенных веществ в особо крупном размере. Все подробности в материале «Радио 1».
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