SHOT: Гуфу смягчили меру пресечения и отпустили под подписку после драки

У 14-летнего Муслима Мурдиева, на защиту которого встал глава Чечни Рамзан Кадыров, нашли приобретенный порок сердца после ареста. Об этом заявила мать подростка Мата Мурдиева в беседе с NEWS.ru. Она отметила, что состояние ее сына крайне нестабильное, по шесть раз в день случаются носовые кровотечения.