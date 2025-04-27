«Это очень плохая политика»: Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной не может быть равноправия

Григорий Лепс (фото: Telegram @gvleps_official)
Певец Григорий Лепс заявил, что между мужчиной и женщиной невозможно равноправие. Слова артиста приводит издание Super.
«Это очень плохая политика. (Вы говорите): «Я же женщина!», а потом требуете равноправия. Какое у нас с вами может быть равноправие? Никакого, быть его не может от природы», – убеждён Лепс.Исполнитель подчеркнул, что женщины сразу же вспоминают свой пол, когда «начинается драка». В связи с этим, он призвал девушек оставаться самими собой – «красивыми и добрыми», а мужчинам посоветовал быть сильными и умеющими зарабатывать деньги.
Накануне молодая возлюбленная Григория Лепса Аврора Киба пожаловалась на свой статус. 19-летняя девушка недовольна, что её не воспринимают отдельно от артиста.
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Анастасия Чинкова