​Очередная отмена: Лолита отреагировала на срыв шоу в «Казань Экспо»

Лолита (Фото: кадр видео Instagram* @lolitamilyavskaya)
Очередной концерт Лолиты Милявской отменили. 7 марта стало известно, что она не выступит в Казани, а сама певица лаконично ответила РИА Новости, что про отмену, в общем-то, нечего сказать.
Выступление певицы должно было пройти 21 марта в «Казань Экспо», но площадка объявила на своем официальном сайте об отмене. Причин и объяснений не привели. Ситуация уже вызвала волну обсуждений среди поклонников звезды.
Переноса концерта пока тоже не анонсировали, хотя билеты еще можно было купить на сайте после оповещения об отмене. Для Лолиты такая ситуация — лишь очередная неудача в гастрольном графике, далеко не первая за последнее время.
В конце января певица поделилась с РИА Новости планами обратиться в Следственный комитет из-за активистов, мешающих ее шоу.
Ранее ее выступление сорвалось в Ульяновске во дворце культуры «Губернаторский». В Кемерово концерт тоже отменили, а в Новокузнецке он висел на волоске. В феврале Лолита лишилась сцены в Томске — тогда она винила неоплаченную аренду, хотя деньги были переведены.
Казалось бы, повод грустить, но певица удивила. После отмены концертов она начала петь песни Пугачевой на питерском вокзале и пританцовывать. 6 марта в ее Telegram-канале появилось видео, где Лолита, в леопардовом пальто и ярко-розовых уггах, поет хит «На Тихорецкую состав отправится…».
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«Комментировать нечего», — ответила Лолита РИА Новости на вопрос о подробностях.
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Переноса концерта пока тоже не анонсировали, хотя билеты еще можно было купить на сайте после оповещения об отмене. Для Лолиты такая ситуация — лишь очередная неудача в гастрольном графике, далеко не первая за последнее время.
В конце января певица поделилась с РИА Новости планами обратиться в Следственный комитет из-за активистов, мешающих ее шоу.
Лолита (Фото: кадр видео Telegram @lolitamilyavskaya)
Ранее ее выступление сорвалось в Ульяновске во дворце культуры «Губернаторский». В Кемерово концерт тоже отменили, а в Новокузнецке он висел на волоске. В феврале Лолита лишилась сцены в Томске — тогда она винила неоплаченную аренду, хотя деньги были переведены.
Казалось бы, повод грустить, но певица удивила. После отмены концертов она начала петь песни Пугачевой на питерском вокзале и пританцовывать. 6 марта в ее Telegram-канале появилось видео, где Лолита, в леопардовом пальто и ярко-розовых уггах, поет хит «На Тихорецкую состав отправится…».
Читайте также:
Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона
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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева