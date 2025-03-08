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​Очередная отмена: Лолита отреагировала на срыв шоу в «Казань Экспо»

Лолита сказала пару слов об отмене концерта в «Казань Экспо»
Лолита (Фото: кадр видео Instagram* @lolitamilyavskaya)

Лолита (Фото: кадр видео Instagram* @lolitamilyavskaya)

Очередной концерт Лолиты Милявской отменили. 7 марта стало известно, что она не выступит в Казани, а сама певица лаконично ответила РИА Новости, что про отмену, в общем-то, нечего сказать.
Выступление певицы должно было пройти 21 марта в «Казань Экспо», но площадка объявила на своем официальном сайте об отмене. Причин и объяснений не привели. Ситуация уже вызвала волну обсуждений среди поклонников звезды.

«Комментировать нечего», — ответила Лолита РИА Новости на вопрос о подробностях.
​«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова
​«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова
Переноса концерта пока тоже не анонсировали, хотя билеты еще можно было купить на сайте после оповещения об отмене. Для Лолиты такая ситуация — лишь очередная неудача в гастрольном графике, далеко не первая за последнее время.

В конце января певица поделилась с РИА Новости планами обратиться в Следственный комитет из-за активистов, мешающих ее шоу.

Лолита (Фото: кадр видео Telegram @lolitamilyavskaya)

Ранее ее выступление сорвалось в Ульяновске во дворце культуры «Губернаторский». В Кемерово концерт тоже отменили, а в Новокузнецке он висел на волоске. В феврале Лолита лишилась сцены в Томске — тогда она винила неоплаченную аренду, хотя деньги были переведены.

Казалось бы, повод грустить, но певица удивила. После отмены концертов она начала петь песни Пугачевой на питерском вокзале и пританцовывать. 6 марта в ее Telegram-канале появилось видео, где Лолита, в леопардовом пальто и ярко-розовых уггах, поет хит «На Тихорецкую состав отправится…».

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Выяснились настоящие причины «загадочной» смерти звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси
CNN: известный актер Джин Хэкмен и его жена Бетси умерли естественной смертью
08 марта 2025, 02:47

Джин Хэкмен и Бетси Аракава (Фото: кадр Youtube-трансляции LiveNOW from FOX о «подозрительной» смерти пары)

Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть 95-летнего американского актёра Джина Хэкмена, двукратного обладателя «Оскара», и его жены Бетси Аракавы наступила по естественным причинам. Ранее обстоятельства гибели семейной пары считались загадочными.
По данным CNN, Хэкмен страдал от болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний, а его супруга скончалась от хантавирусного легочного синдрома. Хантавирусы, поражающие грызунов, могут передаваться человеку, вызывая тяжёлые осложнения: проблемы с легкими, сердечную недостаточность и геморрагическую лихородку.

Аракава, последний раз замеченная 11 февраля, предположительно умерла за несколько дней до мужа, чья смерть, согласно кардиостимулятору, произошла 18 февраля.

Тела пары обнаружили 26 февраля в частично мумифицированном состоянии в их доме в Нью-Мексико без признаков насилия. На момент обнаружения, Хэкмен с женой были мертвы значительное время.

Хэкмен, чья карьера началась в 1960-х, прославился ролями в «Французском связном», «Непрощенном» и других фильмах, получив две статуэтки «Оскара». Более подробно о том, кто такой Джин Хэкмен, его огромной значимости для голливудского кино, а также об обстоятельствах смерти пожилого актера читайте в нашем материале.

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«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова

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#карьера
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​«Сегодня я отвечаю за интеллект и юмор!»: Ольга Бузова стала новой ведущей в Comedy Club вместо Гарика Харламова
В новом Comedy Club Ольга Бузова стала ведущей вместо Гарика Харламова в честь 8 марта
08 марта 2025, 02:33

Павел Воля и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Ольга Бузова стала ведущей в новом выпуске Comedy Club в честь 8 марта. Певица заменила Гарика Харламова, чтобы отметить Международный женский день с юмором и звездными гостями. Шоу вышло в эфир 7 марта в 21:00 на канале ТНТ.
Бузова сразу взяла инициативу, заявив, что отвечает за интеллект и смех.

«Я сегодня вместо Харламова!», — бордо сказала она.
Павел Воля ответил притворной грустью, мол, понятно все. Он, считай, «сегодня один».

Павел Воля и Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

В студии появились актеры сериала «Универ.Молодые» — Влад Прохоров, Кирилл Мешалкин и Екатерина Чаннова. Креативный продюсер Илья Полежайкин намекнул, когда завершится «Универ», а Виталий Гогунский спел свежий трек.

Финал украсили сценкой про утро 9 марта «после праздника в семье» Гарик Харламов и Марина Федункив.

«Мы предпочитаем жить ради самой жизни»: 36-летняя сестра Бузовой пояснила, почему еще не стала мамой
«Мы предпочитаем жить ради самой жизни»: 36-летняя сестра Бузовой пояснила, почему еще не стала мамой
Роль ведущей Бузова на себя «примеряет» не в первый раз. На ее счету такие проекты как «ДОМ-2», «Звезды в джунглях» и «Сокровища императора». Поддержать Ольгу в Comedy Club приехал ее отец Игорь Бузов, раскрыв детали детства и воспитания певицы.

А вот с младшей сестрой у звезды российского шоу-бизнеса не самые удачные отношения: в прошлом было несколько неприятных ссор, теперь Ольга редко общается с Анной, встречаясь лишь по праздникам. В прошлый раз Бузова говорила об их встрече 20 января, в ее день рождения. Она тепло поблагодарила сестру за подарок.

Ольга Бузова (Фото: Instagram* @buzova86)

Кстати, недавно выяснилось, что Бузова была вынуждена закрыть свою компанию BUZfood из-за убытков в 100 миллионов рублей. У нее также было 3 одноименных ресторана; они постепенно закрывались из-за отсутствия стоящей прибыли.

Теперь же, когда ресторанов не осталось, теледива решила полностью ликвидировать свою компанию BUZfood.

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«Плати и спи спокойно»: Боня осудила задержанную в Сочи Сашу Митрошину
Боня осудила задержанную в Сочи Сашу Митрошину за неуплату налогов
07 марта 2025, 20:05

Виктория Боня (Фото: Instagram*/victoriabonya)

Задержанную в Сочи за неуплату налогов блогера-миллионника Александру Митрошину осудила телеведущая Виктория Боня в соцсетях.
«Ну зачем себя так наказывать? Ну плати ты налоги и спи спокойно!» — сказано в публикации.
Митрошина задолжала налоговой 127 миллионов рублей. Девушку задержали в Сочи, когда она прилетела туда из Дубая.

Теперь «матери бложьей» грозит до семи лет лишения свободы, ее подозревают в отмывании денег. Как писал Telegram-канал 112, блогерша легализовала часть средств, купив недвижимость в столице.

Митрошина проживала в ОАЭ с 2022 года, продавала курсы в интернете, рассказывая клиентам, как правильно вести соцсети.

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«Умываюсь слезами радости»: дочь Сергея Лазарева растрогала звездного отца
Дочь Сергея Лазарева растрогала отца выступлением в детском саду
07 марта 2025, 17:22

Сергей Лазарев с дочерью (Фото: Инстаграм*@lazarevsergey)

41-летний Сергей Лазарев, находясь на гастролях в Ижевске, ежедневно поддерживает связь со своими детьми Никитой и Анной, которые остались в Москве. Певец опубликовал в своем блоге видео, на котором запечатлена его шестилетняя дочь в детском саду.
На кадрах девочка с выражением читает стихотворение, посвященное отцу. По словам Лазарева, ролик очень растрогал его.

«Моя куколка! Умываюсь слезами радости и умиления! Прислали из детского садика видео! Анюта попросила папе записать! Люблю до луны и обратно!» — подписал ролик исполнитель.

Напомним, Сергей Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына Никиту, а в 2018 году родилась дочь Анна.

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Вырос спрос на поделки Ефремова в колонии
Вырос спрос на поделки Ефремова в колонии, он делает из дерева нарды и иконы
07 марта 2025, 16:48

Михаил Ефремов (Фото: Пресс-служба Мосгорсуда)

Спрос на поделки актера Михаила Ефремова в колонии вырос. Осужденный за смертельное ДТП артист изготавливает из дерева иконы, нарды, а также кресты, пишет Telegram-канал Mash. Авторы связали повышение интереса с сообщениями о возможном условно-досрочном освобождении (УДО) знаменитости.
Ефремов оставляет на продукции свою подпись для повышения продаж. Ценовой диапазон составляет от пяти до 20 тысяч рублей. По словам одного из экс-заключенных колонии, где отбывает срок Ефремов, артист делает финальную отделку и роспись, а на производстве работают еще несколько человек.

Суд по УДО Ефремова пройдет 24 марта.

ДТП с участием актера произошло в июне 2020 года, его осудили на 7,5 года.

Ранее стало известно, почему Никита Ефремов может потерять бизнес.

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