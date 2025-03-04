«Это чувствительное место»: Киркоров рассказал о новой татуировке и ее глубоком смысле

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)
Народный артист России Филипп Киркоров, комментируя NEWS.ru свою новую татуировку — голубя на шее, заявил, что она символизирует надежду на мир. Он также признался, что делать наколку было больно, так как шея — чувствительное место.
«Все красивое больно. Особенно если это чувствительное место. Но что только не сделаешь ради идеи, ради мира. Я долго думал, шею задействовать или нет, а потом по повестке дня подумал про просвет, про луч света, который маячит на горизонте мира и нашего счастья, спокойствия, благополучия. Это символично, так что пусть этот голубь мира всегда живет в моем сердце, в сердцах тех, кто верит в мир, добро, любовь и счастье», — поделился певец.Ранее Киркоров рассказал, что на его дочку Аллу-Викторию еженедельно жалуется директор дубайской школы. Он заявил, что его детей нужно строго и круглосуточно контролировать.
«По видеосвязи со мной еженедельно созванивается директор школы Эшли. Она докладывает мне не только приятные, но и неприятные инциденты. Больше всего проблем с Аллой-Викторией. Каких? «Не хочу учиться, а хочу жениться». Стрельчиха типичная!» — посетовал певец.Читайте также:
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